Вы могли пропустить: топ-20 песен первой половины года по версии Billboard

Madison Beer - Fools

19-летняя Мэддисон Бир еще только в начале своей карьеры, однако сингл Fools уже стал для нее прорывом. Хороший трек для легкого и солнечного летнего дня.

No Rome - Do It Again

Филиппинский артист No Rome привлек к созданию своего сингла товарищей по лейблу Мэтта Хили и Джорджа Дэниела из группы «1975». В результате получился... отличный джем в стиле «1975»: атмосферный, эмоциональный и тщательно спродюсированный.

Clean Bandit feat. Demi Lovato - Solo

Самый плодотворный британский электро-поп проект Clean Bandit продолжает выпускать хитовые синглы. На этот раз — в соавторстве с Деми Ловато. Получился, возможно, самый «горячий» припев сезона.

Tove Styrke - Sway

Титульный трек с недавнего релиза шведской певицы Tove Styrke, который, возможно, наиболее ярко раскрывает композиторский талант и природную энергетику артистки.

Violet Days - Just a Little

Потенциальный поп-хит еще одной скандинавской артистки Лины Ханссон.

Soleima - Low Life

И снова Скандинавия. На этот раз — артистка из Дании Soleima.

Hailee Steinfeld & Bloodpop - Capital Letters

Хейли Стейнфилд появилась из ниоткуда несколько лет назад, сыграв одну из главных ролей в фильме братьев Коэн «Железная хватка». Теперь девушка пробует себя на поп-сцене и выпустила новый сингл.

Bülow feat. Duckwrth - Sad and Bored

Новинка от нидерланского проекта bülow предлагает новый взгляд на поп-музыку, переосмысливая типичные песенные структуры и задавая новую планку возможностей аранжировок.

Millie Turner - You and I

Новый сингл от британской певицы и композитора Милли Тернер, начинается как стандартный среднетемповы поп-трек, однако отвлечься становится труднее, когда ее голос переходит на хрупкий фальцет. Довольно рисковый шаг, но в случае Тернер этот маневр, похоже, сработал.

BLVK JVCK feat. H.E.R. - Mine Luv

Свежая работа электронного дуэта BLVK JVCK в коллаборации с H.E.R. предлагает смесь R&B битов и эементы продакшена EDM. Получился неплохой танцевальный трек.

Bali Baby - Backseat

Последний релиз рэп-исполнительницы из Атланты Bali Baby.

Tracey Thorn feat. Shura - Air

Сольная работа солистки Everything But The Girl Трейси Торн.

Hoodboi feat. Tkay Maidza - Glide

Коллаборация 21-летней Tkay Maidza с продюсером Hoodboi. Результатом стал один из самых интересных треков года на стыке хаус-музыки и хип-хопа.

Ravyn Lenae - Sticky

Sticky — серьезная заявка молодой артистки Ravyn Lenae на звездный статус в современном R&B.

Years & Years - Sanctify

После громкого дебюта в 2015 с платинкой Communion, Years & Years пытаются доказать, что их успех не был случайным.

Natalie Prass - Short Court Style

Стильный новый сингл с акцентированным бас-грувом от Natalie Prass.

Sarai - Get to You

Новинка от австралийской певицы и композитора Sarai.

Twin Shadow - Too Many Colors

Атмосферный сингл в стиле «нью вейв» из нового альбома Twin Shadow «Caer».

Kim Petras - Can’t Do Better

Ким Петрас ранее в этом году уже выпустила безупречный хит Heart to Break. С новой работой Can’t Do Better ей, похоже, удалось превзойти себя.

Let’s Eat Grandma - It’s Not Just Me

Мечтательный поп-трек от Let’s Eat Grandma — дуэта Дженни Холлингворт и Розы Уолтон.