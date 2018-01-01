Вы могли пропустить: топ-20 песен первой половины года по версии Billboard

2018 год настолько богат на поп-хиты, что уследить за ними всеми — задача не из легких. Издание Billboard собрало 20 популярных треков к началу второй половины года, которые могли выпасть из вашего внимания.
Madison Beer - Fools
19-летняя Мэддисон Бир еще только в начале своей карьеры, однако сингл Fools уже стал для нее прорывом. Хороший трек для легкого и солнечного летнего дня.
No Rome - Do It Again
Филиппинский артист No Rome привлек к созданию своего сингла товарищей по лейблу Мэтта Хили и Джорджа Дэниела из группы «1975». В результате получился... отличный джем в стиле «1975»: атмосферный, эмоциональный и тщательно спродюсированный.
Clean Bandit feat. Demi Lovato - Solo
Самый плодотворный британский электро-поп проект Clean Bandit продолжает выпускать хитовые синглы. На этот раз — в соавторстве с Деми Ловато. Получился, возможно, самый «горячий» припев сезона.
Tove Styrke - Sway
Титульный трек с недавнего релиза шведской певицы Tove Styrke, который, возможно, наиболее ярко раскрывает композиторский талант и природную энергетику артистки.
Violet Days - Just a Little
Потенциальный поп-хит еще одной скандинавской артистки Лины Ханссон.
Soleima - Low Life
И снова Скандинавия. На этот раз — артистка из Дании Soleima.
Hailee Steinfeld & Bloodpop - Capital Letters
Хейли Стейнфилд появилась из ниоткуда несколько лет назад, сыграв одну из главных ролей в фильме братьев Коэн «Железная хватка». Теперь девушка пробует себя на поп-сцене и выпустила новый сингл.
Bülow feat. Duckwrth - Sad and Bored
Новинка от нидерланского проекта bülow предлагает новый взгляд на поп-музыку, переосмысливая типичные песенные структуры и задавая новую планку возможностей аранжировок.
Millie Turner - You and I
Новый сингл от британской певицы и композитора Милли Тернер, начинается как стандартный среднетемповы поп-трек, однако отвлечься становится труднее, когда ее голос переходит на хрупкий фальцет. Довольно рисковый шаг, но в случае Тернер этот маневр, похоже, сработал.
BLVK JVCK feat. H.E.R. - Mine Luv
Свежая работа электронного дуэта BLVK JVCK в коллаборации с H.E.R. предлагает смесь R&B битов и эементы продакшена EDM. Получился неплохой танцевальный трек.
Bali Baby - Backseat
Последний релиз рэп-исполнительницы из Атланты Bali Baby.
Tracey Thorn feat. Shura - Air
Сольная работа солистки Everything But The Girl Трейси Торн.
Hoodboi feat. Tkay Maidza - Glide
Коллаборация 21-летней Tkay Maidza с продюсером Hoodboi. Результатом стал один из самых интересных треков года на стыке хаус-музыки и хип-хопа.
Ravyn Lenae - Sticky
Sticky — серьезная заявка молодой артистки Ravyn Lenae на звездный статус в современном R&B.
Years & Years - Sanctify
После громкого дебюта в 2015 с платинкой Communion, Years & Years пытаются доказать, что их успех не был случайным.
Natalie Prass - Short Court Style
Стильный новый сингл с акцентированным бас-грувом от Natalie Prass.
Sarai - Get to You
Новинка от австралийской певицы и композитора Sarai.
Twin Shadow - Too Many Colors
Атмосферный сингл в стиле «нью вейв» из нового альбома Twin Shadow «Caer».
Kim Petras - Can’t Do Better
Ким Петрас ранее в этом году уже выпустила безупречный хит Heart to Break. С новой работой Can’t Do Better ей, похоже, удалось превзойти себя.
Let’s Eat Grandma - It’s Not Just Me
Мечтательный поп-трек от Let’s Eat Grandma — дуэта Дженни Холлингворт и Розы Уолтон.