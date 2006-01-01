«Травиата весом в 300 кг - это смешно!»: Элина Гаранча и ее друзья - о специфике профессии

Сегодня в «Дзинтари» пройдет самый яркий оперный концерт сезона — «Элина Гаранча и друзья». На сцене встретятся звезды первой величины: Элина Гаранча, Ольга Перетятько и Дмитро Попов. Перед концертом солисты пообщались с журналистами, вспомнили о Празднике песни и поведали о том, как непросто жить оперным певцам сегодня.

Элина, Ольга и Дмитро часто встречаются на лучших сценах мира, но их первое совместное выступление состоится только теперь.

«Мы ровесники и коллеги, и меня очень радует, что мы сохранили дружбу и хорошие отношения, несмотря на постоянные разъезды», - сказала об участниках концерта Элина Гаранча. И подчеркнула, что программу концерта ее муж, дирижер Карел Марк Шишон составил "как гениальный драматург, не просто объединил популярные мелодии, но и придал им глубину». По словам певицы, в программе вечера каждый найдет что-то на свой вкус: будут и веризм, и романтика, и испанская, и неополитанская песня.

Когда речь зашла о Празднике песни,

Элина Гаранча вспомнила, как еще студенткой пела на гала-концерте и ночью возвращалась до центра пешком из Межапарка.

На этот раз певица смотрела трансяцию заключительного концерта «дома на диване под жаренную картошку, приготовленную папой».

Оказалось, что на Празднике песни в юности бывала и сопрано Ольга Перетятько, она родом из Санкт-Петербурга, долгое время прожила в Литве, пару лет назад пела у нас в Сигулде, а сейчас обосновалась в Швейцарии. «Я семь лет провела в Литве и приезжала к вам вместе с литовским хором. В Юрмале я спою впервые, надеюсь, успею погулять по пляжу».

Украинский тенор Дмитро Попов Ригу считает своим вторым домом, так как с 2006 года часто поет в нашей Опере. Ради концерта в Дзинтари певец изменил свои планы, объяснив это тем, что «нечасто выпадает возможность петь на одной сцене с такими талантливыми певицами». И добавил, что петь дуэт из оперы «Кармен» с меццо-сопрано Элиной Гаранчей - одной из лучших Кармен в мире - для него большая честь.

Вопрос о том, насколько важно современным оперным певцам быть в форме и хорошо выглядеть, вызвал у музыкантов живую реакцию.

Дмитро Попов признался, что отказался от мяса, следит за собой и ему до сих пор предлагают роли двадцатилетних героев, например, Альфредо из «Травиаты».

Ольга Перетятько считает, что "петь Травиату и весить при этом 300 кг - это смешно". «Сегодня мы не можем весь спектакль простоять на рампе, как раньше и иметь три партии в репертуаре. Певец должен быть поющим актером, находиться в хорошей форме, знать множество партий и исполнять их на высочайшем уровне. В то же время,

в оперном мире снова возобладала тенденция Make the opera big again (Снова сделаем оперу большой), поэтому можно есть в свое удовольствие".

Элина Гаранча сказала, что не знает певиц, которые идут в оперу только потому, что у них "внешность ничего», голос всегда первичен. Но часто певцы вынуждены худеть по требованию своих агентов: у американцев с этим полегче, у европейцев - построже. "Когда у тебя лишние пять килограмм, петь легче, но они мешают в других местах".

Поговорили и о моде. Элина Гаранча призналась, что она сама себе стилист. "Я вещи покупаю заранее с рассчетом, что потом пригодятся. У меня жакет может два года провисеть в шкафу, но его час настанет обязательно. А серьги для сцены могу купить и в Spice, на раздумье у меня уходит две минуты».

В программу концерта вошли знаменитые арии: O mio babbino caro из «Джаннни Скикки» Пуччини, его же Che gelida manina из «Богемы» и Recondita armonia из «Тоски», фрагменты из опер Доницетти, Верди, Бизе и Масканьи, а также знаменитый «Цветочный дуэт» Делиба. Когда Гаранча и Перетятько исполняли его 14 июля 2014 года в Париже, им восторженно внимали миллионы телезрителей и многотысячная толпа возле Эйфелевой башни.