Дрейк, Florence and The Machine и Gorillaz возглавили топ-10 альбомов в США

Новый альбом канадского рэпера Дрейка (Drake) ожидаемо возглавил американский топ Billboard 200, однако хороший старт удался и двум британским коллективам — Florence and The Machine и Gorillaz.

По данным Nielsen SoundScan, за первую неделю альбом Дрейка «Scorpion» был продан тиражом в 737 тыс. копий. Тем временем, коллектив Флоренс Уэлч Florence and the Machine смог продать 84 тыс. копий своей новой пластинки «High As Hope», заняв вторую позицию в топе.

На третьем месте оказался альблом рэпера Post Malone «Beerbongs & Bentleys».

В свою очередь четвертое место заняла анимированная группа Дэймона Албарна Gorillaz с альбомом «The Now Now» — за первую неделю было продано 63 тыс. копий.

Альбом застреленного рэпера XXXTentacion «?» сдвинулся на пятую позицию.

Лидеры минувшей недели Panic! at the Disco со своим альбомом «Pray For The Wicked» опустились на девятую позицию.

Замыкает десятку лидеров переизданный альбом Guns N' Roses — легендарный «Appetite for Destruction» 1987 года.