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Спасибо, Трамп: сингл Green Day «American Idiot» вернулся в чарты Британии

Русский TVNET
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Фото: REUTERS/Scanpix

Изданный еще в 2004 году сингл американской поп-панк группы Green Day «American Idiot» с одноименного альбома снова оказался на вершине чартов Великобритании. «Вторую жизнь» альбому дал визит в Англию президента США Дональда Трампа, пишут зарубежные СМИ.

Как отмечает издание Huffpost, в свете приближающегося визита Трампа британцев через соцсети призвали к политическому флешмобу: помочь синглу Green Day 14-летней давности попасть на первое место в национальных чартах.

По данным Chart Data, в течение недели «Amrican Idiot» удалось попасть в Официальный британский топ-20 синглов. Песня Green Day также смогла попасть в топ-10 британского сегмента iTunes.

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