Бруно Марсу пришлось спасаться от пожара во время концерта

Как рассказали очевидцы, причиной возгорания сцены стала пиротехника — одна из ракет попала в софит.

Bruno Mars is on FIRE 🔥😍 (no, seriously... they’ve had to temporarily stop the show because of the fireworks 🎇...) thanks to the team for extinguishing 👨‍🚒🚒 pic.twitter.com/G8PCQ13FvU— Amber Zoe (@imamberzoe) July 10, 2018

После того, как Марс покинул сцену, на экранах появился тект с предупреждением: «Это оповещение о безопасности. Шоу необходимо временно прервать. Дополнительная информация последует позже».

Возгорание было быстро потушено и концерт вскоре продолжился.

После инцидента Марс пошутил, что своей музыкой смог зажечь сцену.

«Лучше звоните пожарным, когда хулиганы идут на сцену!», — сказал артист.

В остроумии поупражнялись и пользоватили соцсетей, публикуя фото и видеофрагменты с концерта.

For all those wondering ... YES @BrunoMars SET THE FRIKKIN STAGE ON FIRE IN GLASGOW TONIGHT !🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #FoReal 😂😂🤦🏼‍♀️ #BESTNIGHTEVER pic.twitter.com/T11EIxSKLg— Bruno’s G Spot (@SpookyMagoo) July 10, 2018

He’s now back on stage singing “We Burnt the Stage Down in Glasgow” 😂 @BrunoMars 🕺🏼 pic.twitter.com/MmXBPwL9yF— Amber Zoe (@imamberzoe) July 10, 2018