На Тимати и Егора Крида завели уголовное дело

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении рэперов Тимати и Егора Крида из-за их пиар-акции, состоявшейся на одной из центральных улиц города.

Инцидент произошел еще 21 июня. На попавших в Сеть кадрах видно, как на улице Большая Дмитровка появился белый внедорожник со встроенным звуковым оборудованием. Авто тут же было окружено толпой фанатов лейбла Black Star, так как именно так находится их фирменный магазин. Когда заиграла музыка, на крышу залезли Тимати и Крид, которые начали исполнять треки с использованием ненормативной лексики.

Несмотря на то, что фанаты были очень рады импровизированному концерту, жильцам близлежайшим домов и участникам дорожно-транспортного движения вряд ли это пришлось по душе — ведь собравшаяся толпа фанатов блокировала движение.

Пиар-акция не осталась незамеченной и правоохранительными органами. В результате Тимуру Юнусову и Егору Булаткину были предъявлены обвинения по целому ряду статей российского Кодекса об административных нарушениях. Позднее, из-за неявки на допрос, дело рэперов переквалифицировалось в уголовное и было взято на личный контроль заместителя начальника ОМВД по Тверскому району, сообщает издание topnews.ru.

Ранее в мае нынешнего года Тимати анонсировал выход совместного с Кридом клипа, в котором пародируется другой известный рэпер — Face.