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ФОТО: Группа A'Studio с аншлагом выступила в Юрмале

TVNET
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Фото: Фото: Сергей Барановский

13 июля в концертном зале «Дзинтари» прошел сольный концерт популярной казахстанско-российской группы A’Studio под названием «Powered by Music». Легкое и романтическое творчество поп-рок группы снова собрало полный зал поклонников, оценивших умение музыкантов выступать живьем и поддерживать крепкий контакт с публикой.

В этот вечер музыканты исполняли песни разных периодов существования группы - от легендарных «Джулия», «Любовь-река», «Так же как все» до «Души», «Fashion girl», «Мама, папа», «Каменный город» и совсем свежих композиций.

На протяжение концерта A’Studio вокалистка Кэти и клавишник Байгали активно общались с залом. Зрители активно подпевали и двигались в такт музыке.

Смотрите, как это было в нашей галерее!

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