«Моя песенка не спета». Лепс шумно отметил день рождения в Юрмале

«Все это, ребята, мы потом сожрем. Сейчас все отправим людям... Спасибо огромное, ребята!», — говорит Григорий Лепс под бурные овации, стоя перед громадным праздничным тортом на сцене «Дзинтари». Сегодня певцу исполняется 56.

Поздний вечер воскресенья, переходящий в ночь понедельника — не самое удобное время для концерта, говоря мягко. Но свободных мест здесь практически нет: ни в зале, ни за белыми круглыми столиками в вип-секторе у сцены. Кстати, цены за эти места достигали 500 евро. Пятисот.

Лепс сегодня в голосе и явно чувствует себя хорошо: он экспрессивен, с удовольствием общается с публикой и по-мальчишески задорен.

«Тем, кто осуждает меня, когда я пьяненький. Хочу сказать, что за один год своей «пьяной» жизни я могу сделать гораздо больше, чем те, кто меня критикует — за 150 лет своей жизни. [...] Истина в вине!», — говорит Лепс со сцены и немедленно пригубляет бокал.

Тема спиртного поднимается им сегодня неоднократно — не только при общении со зрителями, но и в песнях: помимо неизбежной «Рюмки водки на столе», программу Лепса украсил неожиданный кавер на известный алко-гимн «Аквариума» — «Все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду».

В какой-то момент кто-то из зала кричит: «Гриша, не пей!».

«Я понял. Гриша, не пей — козленочком станешь, я знаю»,

— отшучивается Лепс.

Певец всем своим видом словно дает понять, что 56 лет — это ничто.



«Вот это все напоминает мне такой симпатичный фильм, в котором царь пел сам о себе: «Боже, меня храни!» Сидит на троне и поет чувак... Огромное спасибо всем и каждому в отдельности! Здесь присутствуют люди, которых я очень рад видеть. Это мои очень большие друзья. [...] Некоторые сейчас смотрят на меня и думают — этому мальчишке 56 лет. Уже 56 лет. Особенно молодые, которым лет по 19-20 — мол, ну, его песенка спета! Но нет. Песенка не спета», — уверяет артист.

Хотя спето в этот вечер было действительно много: все самые известные песни, несколько кавер-версий (помимо уже упомянутого «Аквариум», также прозвучали «Терминатор» авторства группировки «Ленинград» и даже русскоязычная переделка «Yellow» Coldplay).

Но наиболее громко прозвучала «Я уеду жить в Лондон» — этой песне подпевал, кажется, весь зал.

«Для всех тех, кто не успел ******* (уехать, — прим.ред.)», — обозначил Лепс свой знаменитый хит. Тимати в этот вечер на сцене не появился.

Начавшийся в десять вечера концерт завершился лишь за полночь — исполненным на бис «Самым лучшим днем».

Относиться к творчеству Лепса можно по-разному, но одного не отнять: как и его друг Сергей Шнуров, он умеет дарить людям праздник. Праздник, заставляющий забыть даже про понедельник.