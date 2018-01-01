Юрмальский фестиваль соберет мировых звезд, рожденных в Латвии

Юрмальский фестиваль, который пройдет с 24 по 28 июля в зале «Дзинтари», соберет звезд мира оперы, классической музыки и бродвейских мюзиклов. В концертах примут участие прославленные латвийские музыканты, выступающие на лучших сценах мира: сопрано Кристина Ополайс, аккордионистка Ксения Сидорова, трио пианистов Осокиных, тенор Александр Антоненко, бас-баритон Эгилс Силиньш.

Откроется фестиваль 24 июля концертом с участием сопрано Кристины Ополайс, баритона Калвиса Калниньша, аккордионистки Ксении Сидоровой, скрипача-вундеркинда Даниила Булаева, гитариста Микуса Акотса и cимфонического оркестра лучших молодых исполнителeй Латвии под управлением дирижера Айнара Рубикиса.

Кристина Ополайс — желанная гостья на сценах главных театров мира: она пела главные партии в Metropolitan Opera в Нью-Йорке, в Венской и Берлинской Операх, в театре Ла Скала, Лондонском Ковенр-Гардене и сотрудничала с лучшими дирижерами планеты. Коронные партии Кристина исполняет в операх Пуччини: «Манон Леско», «Мадам Баттерфляй», «Тоска».

Ксения Сидорова FOTO: LETA

25 июля на сцену «Дзинтари» поднимутся «принцесса аккордеона» Ксения Сидорова и израильский музыкант Ави Авиталь (мандолинa). Ксения училась в Риге у легендарной Марии Гасель, с отличием закончила Лондонскую Королевскую музыкальную академию, была удостоена множества престижных наград. В 2016 году Ксения подписала эксклюзивный контракт с одним из наиболее престижных брендов звукозаписи немецким Deutsche Grammmaphon. Ее мастерство, эмоциональность, обаяние покоряют слушателей из разных странах. В программе концерта - произведения Сергея Рахманинова, Вольфганга Амадея Моцарта, Мануэля де Фальи, Игоря Стравинского.

Пианисты Осокины FOTO: Пресс-фото

26 июля состоится концерт пианистов Георгия, Андрея и Сергея Осокиных. Каждое их выступление становится особенным событием, так как готовится очень тщательно: исполнители придумывают драматургию выступления, выбирают музыкальные произведения и создают их специальные версии и переложения для трех фортепиано. Трех Осокиных объединяет глубина творческих интерпретаций и виртуозное владение фортепиано. В программе: три концерта для фортепиано с оркестром Иоганна Себастьяна Баха, Симфонические танцы Сергея Рахманинова, Симфоническая поэма «Море» Клода Дебюсси, произведения Камиля Сен-Санса, Мориса Равеля, Антонио Вивальди.

FOTO: Пресс-фото

27 июля фестиваль продложит музыка из золотого фонда Бродвейских мюзиклов. Солисты Уилл Арунделл, Кэссиди Янсон и Йен Вирго под аккомпанимент оркестра Юрмальского фестиваля исполнят фрагменты из мюзиклов «Призрак оперы», «Вестсайдская история», «Звуки музыки», «Иисус Христос – суперзвезда».

28 июля фестиваль завершится гала-концертом, на котором прозвучат шедевры мировой оперной музыки. В концерте примут участие тенор Александр Антоненко, бас-баритон Эгилс Силиньш, сопрано Алиса Зиновьева, оркестр Юрмальского фестиваля, Хор Латвийского радио, дирижер Велло Пяхн.