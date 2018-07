«A-ha» и «Zodiac» в Сигулде: Глоток свежего воздуха в летнюю жару

Музыканты из «Zodiac» убедительно воссоздали на сцене атмосферу эпохи Перестройки. Образ продумали до деталей: лидер команды Янис Лусенс вышел к синтезатору в джинсовке по моде 80-х и с прической а-ля «видал сассун», его коллеги тоже придерживались тематического дресс-кода. В исполнении коллектива прозвучали хиты, некогда гремевшие на весь СССР, и мировая классика «космической» музыки.

Норвежцы на фоне наших выглядели более расслабленными. Например, фронтмен «A-ha» Мортен Харкет вышел на сцену в черной майке оверсайз и в приспущенных джинсах, и большую часть концерта не снимал темных очков. Распелся он не сразу, да и звук в начале концерта был отстроен не идеально. Казалось, что вокалист плохо слышит сам себя.

FOTO: LETA/Паула Чурксте

Но через пару песен все наладилось, Мортен Харкет вздохнул с облегчением и порадовал нас молодым, сочным вокалом. Слушая его, трудно было поверить, что солисту скоро стукнет 60.

За общение с публикой отвечал клавишник Магне Фурухолмен. Поприветствовав зрителей на латышском, он заявил "My latvian sucks» (мой латышский — отстой) и перешел на английский, несколько раз поинтересовавшись «Как вы? Все ОК?». Зрители ответили ему восторженным ревом и тепло принимали все композиции группы.

Один мужчина в порыве чувств перевернул маленького сынишку вверх ногами, чтобы поприветствовать музыкантов.

Звучание группы разнообразила струнная секция — две скрипачки и виолончелистка, и струнные не раз выходили на первый план. Репертуар за редкими исключениями состоял из золотого запаса хитов: прозвучали «The Sun Always Shines on T.V.», «The Living Daylights», «Crying In The Rain» и одна ранняя композиция группы с нехарактерно жестким для Харкета вокалом. С подачи фронтмена «Hunting High and Low» пели всем миром, правда, обнаружили незнание припева, и, словно в назидание нам, Харкет пропел его, выделяя каждое слово.

Завершился концерт на высокой ноте - прочувствованным исполнением «Take on Me».