Cамые популярные видео на YouTube, снятые в 90-е

Ностальгия по 90-м годам прошлого века окончательно вошла в моду. Так, клип на песню November Rain американской рок-группы Guns N'Roses установил новый рекорд YouTube – оно стало первым клипом из 90-х, преодолевшим отметку в 1 миллиард просмотров.

9-минутное видео было выпущено еще в 1992 году. В клипе показана свадьба лидера группы Акселя Роуза с супермоделью Стефани Сеймур и ее последующие похороны, был отмечен на MTV Video Music Awards, а новый виток популярности стал набирать в 2017, когда Guns N'Roses поехали в гастрольный тур.

Как отмечает Forbes, 83% просмотров приходились на страны за пределами США: Бразилию, Мексику и Аргентину. По подсчетам издания, в среднем в 2017 году November Rain просматривался на YouTube 560 тыс. раз в день.

Второе место по популярности среди видео из 90-х заняла песня The Cranberries «Zombie» — ее к настоящему моменту посмотрели 741 млн пользователей YouTube.

Тройку лидеров замыкает революционный хит Nirvana «Smells Like Teen Spirit» с 727 млн просмотров.