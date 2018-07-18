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Клифф Ричард отсудил у BBC 280 тыс. долларов

Русский TVNET
Клифф Ричард | Фото: REUTERS/Scanpix

Британский поп-певец Клифф Ричард отсудил у компании BBC более 200 тыс. фунтов (около 280 тыс. долларов) по делу о неприкосновенности личной жизни. Об этом сообщает издание NME.

Ранее музыкант подал иск против BBC за трансляцию обыска, проходившего у него дома в рамках расследования дела о якобы растлении подростка. Съемки полицейского рейда Би-би-си вела с вертолета.

Позднее Ричард был оправдан, а дело закрыли.

Верховный суд Лондона постановил, что телерадиовещательная компания выплатит 77-летнему артисту компенсацию в размере 210 тыс. фунтов. За Ричардсом также оставлено право на получение дополнительных компенсаций за причиненный ему ущерб на судебных заседаниях.

Узнав о вердикте, Ричард признался, что почувствовал «комок в горле» и назвал это «прекрасными новостями».

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