Фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018»: звезды готовятся к старту

Сегодня в концертном зале «Дзинтари» стартует фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018» с участием эстрадных звезд со всего постсоветского пространства. Подготовка к «Рандеву» велась несколько месяцев. Репетиции проходили даже дома у Лаймы Вайкуле, певице пришлось освободить первый этаж, чтобы там разместился оркестр. Накануне фестиваля организаторы устроили для прессы разогревающую вечеринку с участием Лаймы Вайкуле и гостей фестиваля. О чем они говорили, читайте в нашем репортаже. И следите за новостями на Русском TVNET! В течение четырех дней мы будем знакомить вас с самыи интересными событиями фестиваля.

FOTO: Русский TVNET

На «разогреве» фестиваля побывали фронтмены группы UMA2MAN, певец Джонибек, латвийские музыканты Маркус Рива, Янис Стибелис, Лаурис Рейникс, Кристина Гупало.

«Артисты — эгоисты, мы постоянно занимаемся собой. - заявила Лайма Вайкуле. - Думаем: «Где моя гримерка, мой самолет, мои костюмы». И все изменилось для меня за четыре года фестиваля. Я в последнюю очередь думаю о себе, это для меня непривычно. 99% музыкантов, которые будут на фестивале — те, кого я хотела видеть. Я им доверяю и их люблю, потому что они отзывчивые и хорошо ко мне относятся.

У меня скверный характер, но меня надо любить. И тогда я тоже люблю в ответ!».

Певица также отметила, что для нее самое главное — дружеская атмосфера за кулисами и на вечеринках.

Одним из сюрпризов фестиваля станет дуэт Лаймы с братьями Кристовскими из UMA2MAN. Владимир Кристовский вспомнил, что Латвия — его с братом историческая родина (их дедушка-скульптор был автором юрмальского глобуса), и в Юрмалу они приезжают как на отдых, просто кайфуя. Сергей Кристовский добавил, что привез сюда детей.

Певец Джонибек также упомянул свою историческую родину — Таджикистан, и всех пригласил к себе в гости: «Вы без копейки можете приехать и вас примут у нас с душой».

Маркус Рива и Лаурис Рейникс пообещали исполнить новые песни на русском языке, причем Рива заинтриговал, сообщив, что его композиция посвящена второй чакре и сексуальности.

По словам попечителя фестиваля Александра Шенкмана, под эгидой Лаймы уже подготовлены 140 номеров и 16 дуэтов. В общем, скучно не будет.

В этом году каждый вечер получит свое название и тематическое направление: публику ждут красочное Открытие, «Вечер Любви», «Вечер Хитов» и грандиозный Гала-концерт. По традиции в программе громкие имена будут соседствовать с малоизвестными.

В Юрмалу приедут итальянский джазмен Марио Бьонди, Филипп Киркоров, Лолита, Ани Лорак, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Елена Ваенга, Нино Катамадзе, группа UMA2MAN , оперная дива Хибла Герзмава, юморист Семен Слепаков, легендарный театр клоунады «Лицедеи». Артисты порадуют публику неожиданными дуэтами и новыми амплуа, а зрелищность их номерам обеспечит танцевальный коллектив Ballet Freedom.

Прямые трансляции смотрите на «Первом Балтийском» канале.