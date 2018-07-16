Видео тренировки Бритни Спирс стало интернет-хитом

Бритни Спирс поделилась с подписчиками видеороликом со своей тренировки. На ней певица вместе с партнером отрабатывает танцевальные движения.

«Меня всегда поражает, насколько иначе выглядит и чувствует себя тело при изучении новых движений и придумывании своих упражнений! Повтрять одни и те же движения во время тренировок иногда может становится довольно рутинным, поэтому я люблю танцы! Было так весело, отрабатывая эту тренировку с Mikey Pesante!», — написала Спирс в совем Instagram.

Менее чем за сутки ролик набрал более 2,6 миллиона просмотров.