«Акула пера» Артур Гаспарян: Лайме пора поставить памятник на Йомас за спасение Юрмалы

Артур Гаспарян, звезда российской музыкальной журналистики, ведущий легендарной рубрики «Звуковая дорожка» в газете «МК», приезжает на фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» каждый год. Русский TVNET расспросил музыкального обозревателя о том, в чем он видит ценность и уникальность фестиваля.

Артур, что заставляет вас приезжать на фестиваль Лаймы в Юрмалу из года в год?

Для меня ценность фестиваля заключается в самой Лайме Вайкуле. Она подняла упавшее знамя, она героиня, которой давно пора поставить на улице Йомас памятник из бронзы за спасение Юрмалы.

Лайма не просто очаровательная женщина и икона стиля, но и замечательный музыкант, она сумела придать фестивалю изюминку. Юрмала - это просто милый фон, уже не изюминка, и Лайма взвалила на себя всю эту историю с организационной и музыкальной точки зрения.

В чем же заключается изюминка фестиваля?

В том, что Лайма имеет отношение ко всему происходящему на сцене. Не просто как хозяйка, но и как музыкальный супервайзер.

Все что мы видим на сцене - музыкальное послание Лаймы публике.

Каждый год нам показывают больше дюжины дуэтов - эксклюзивнейших номеров, и всегда это волшебный миг рождения акта творчества. Именно такие моменты делают фестиваль самодостаточным и пополняют копилку музыкальной истории.

Артисты приезжают не просто выступить и уехать, а сделать что-то особенное вместе с Лаймой, под ее эгидой. И в этом ценность фестиваля, которой не было на «Новой Волне».

Каков, по-вашему, смысл музыкального послания Лаймы Вайкуле?

Смыслов много. Она соединяет вещи, казалось бы, уже не соединимые в силу геополитических и других причин, когда все разрушено и треснуло.

Лайма - одна из немногих независимых фигур, которая старается склеить осколки этой разбитой чашки, сохранить связь времен, людей, поколений, которые когда-то были объединены большим целым.

И у нее это получается, хотя ей приходится преодолевать сопротивление и большие сложности. Это первая миссия. Вторая - ее музыкальный вкус, ее отношение к музыке, вокруг которого крутится вся концертная история фестиваля. И каждый раз мы видим удивительные музыкальные номера, которые могут стать экспонатами в музее истории музыки.

В чем все-таки, помимо отсутствия конкурса, вы видите главное отличие фестиваля «Рандеву» от «Новой волны»?

Я так не люблю этот вопрос, он банальный совершенно! «Новая волна» уехала из Юрмалы в 2014 году, ее больше нет. Ну сколько можно вспоминать и сравнивать? У Лаймы своя история, «Новая волна» существует в другом, параллельном измерении, они не пересекаются. Вернее, пересекаются только артисты. Фестиваль Лаймы не станет «Новой волной» и к этому не стремится. Просто свято место пусто не бывает. Как показала практика,

Юрмала - это намоленное музыкальное место, которое не могло пустовать. Что-то бы на этом месте возникло в любом случае.

Но к счастью для Юрмалы, у вас есть Лайма, которая эту пустоту заполнила собой. Поэтому нет худа без добра.

От кого из музыкантов вы ждете новых свершений?

Мне все интересны. Чем интересна музыка? Волшебным моментом появления чего-то необычного, личностного. Все готовят специальные номера, мне любопытно, что люди принесут на этот праздник, с каким подарком придут к столу. За этим так же интересно наблюдать, как за футбольным матчем. Как сыграли? Кто забил? Кто промахнулся?

Есть ли у вас на фестивале свои фавориты?

Я за многими слежу, всех не могу назвать. И за Лаймой слежу, и за Филиппом Киркоровым, и за Макаревичем, и за молодыми музыкантами, которых Лайма приглашает. Лайма не живет прошлым, она живет настоящим и будущим. И показывает здесь артистов, которые, возможно, получат толчок в будущей карьере. Это же здорово!