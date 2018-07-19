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«Лайма. Рандеву»: Ани Лорак поделилась видео с репетиции

Русский TVNET
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Ани Лорак | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Сегодня, 19 июля, в концертном зале «Дзинтари» стартует фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018» с участием эстрадных звезд со всего постсоветского пространства. Ани Лорак, одна из гостей мероприятия, уже поделилась видео с генеральной репетиции.

«Мы на месте! Встретимся сегодня в Юрмале! Мы подарим ваши любимые песни вместе с Freedom-Ballet!», — написала певица в своем Instagram.

Отметим, что подготовка к концертам в рамках фестиваля «Лайма. Рандеву» велась несколько месяцев. Репетиции проходили даже дома у Лаймы Вайкуле — сообщалось, что певице пришлось освободить первый этаж, чтобы там разместился оркестр.

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