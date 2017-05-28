На шоу Малахова подрались российские кинозвезды

 

Фото: Скриншот

Известная российская актриса Татьяна Васильева стала главной героиней шоу «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым на «Первом канале». На съемках речь шла о творческой и личной жизни актрисы, которая в феврале этого года отметила 70-летний юбилей.

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В студию программы пришли друзья и близкие люди звезды, но среди них изначально не оказалась актера Станислава Садальского, с которым Васильева дружит много лет. Она рассказала зрителям, что поссорилась с приятелем.

«Я надеюсь, что он не придет. Стас всегда недоволен, как я воспитываю детей. Самое интересное, что все, у кого нет детей, знают как их воспитывать. И Стасик очень трудится над этим. Говорит мне, в чем я не права, где совершаю ошибки, и бывает очень резок. И на этой теме мы с ним расстались», - пояснила она.

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Сразу же после монолога актрисы в студии появился Садальский.

«Может, хватит уже меня обсуждать? Что ты начинаешь?» - сказал он вместо приветствия.

Татьяна Васильева встала со своего места и пошла в сторону актера.

«Ну здравствуй, целуй», - сказал Садальский, получив от Васильевой размашистую пощечину.

После этого артист кинулся на подругу, повалил ее на стол, разбив стоявший на нем стакан с водой, и схватил звезду за шею.

На помощь матери бросилась дочь Васильевой.

«Ты с ума сошел! Уходи отсюда, убирайся», – кричала Лиза.

После этого актеры признались, что разыграли перед публикой сцену из своего нового спектакля.

«Простите, что никого не предупредили», - сказали они.

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Зрители в студии зааплодировали и начали смеяться, однако Лиза Васильева не оценила шутки, поскольку сильно испугалась за маму. Она покинула студию и расплакалась за кулисами.

Ведущий программы «Сегодня вечером» Андрей Малахов бросился за кулисы и попытался успокоить Лизу, но безуспешно.

«Она плачет», - сказал Малахов, вернувшись в студию.

После чего Васильева сама пошла поговорить с дочерью. Однако Лиза предпочла больше не появляться перед публикой.

Не оценили выходку актеров на многомиллионную аудиторию Первого канала и пользователи Сети.

«Даже если это и было так задумано, то очень жестоко. Бедная Лиза», «Дочка ей не простит((((», «Садальский-маразматик-скандалист. От этого клоуна чего угодно ожидать можно,а Васильева неожиданно огорчила....Видимо, долгое проживание с больным на всю голову, начало давать всходы....Дочку искренне жаль», - такие комментарии оставляют юзеры.

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