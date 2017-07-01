Робби Уильямс споет на закрытии «Новой волны - 2017»

Известный британский певец Робби Уильямс выступит в день закрытия конкурса «Новая волна - 2017» в Сочи. Об этом РИА «Новости» рассказали организаторы мероприятия.

«Робби Уильямс примет участие в церемонии закрытия конкурса «Новая волна» в Сочи 14 сентября, где исполнит семь своих хитов», - сообщили в оргкомитете.

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» состоится в Сочи с 8 по 14 сентября.

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В разные годы почетными гостями конкурса становились мировые звезды, в числе которых Стиви Уандер, Том Джонс, Энрике Иглесиас, Тони Брекстон и другие. В 2016 году на конкурсе выступил Стинг. В этом году конкурс пройдет на новом месте - в Олимпийском парке, где специально для мероприятия возведут New Wave Hall.



































































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Робби Уильямс в последнее время неоднократно проявлял интерес к России. Так, в марте он заявил, что хотел бы выступить от России на международном песенном конкурсе «Евровидение». В сентябре прошлого года певец представил в Facebook клип на песню «Party Like A Russian» («Туси, как русский») со своего нового альбома «Heavy Entertainment Show».

Robbie Williams | Party Like A Russian

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