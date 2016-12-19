Шульгина шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»

Анна Шульгина продолжает привлекать внимание фанатов привычным способом.
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Девушка опубликовала новое пикантное фото. Анна Шульгина решила показать поклонникам, как она отдыхает в Дубае. На одном из фото она запечатлела себя в белом бикини на фоне разобранной постели.
Фото: СоцсетиЕще по этой теме
Позже наследница Валерии убрала компрометирующий снимок и выложила ролик о своем отдыхе. Нарядившись в розовый пеньюар, Анна позвала поклонников присоединится к ее «грязным танцам».