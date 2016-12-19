Шульгина шокировала откровенными фото: «Хочешь грязные танцы?»

Анна Шульгина продолжает привлекать внимание фанатов привычным способом.

Девушка опубликовала новое пикантное фото. Анна Шульгина решила показать поклонникам, как она отдыхает в Дубае. На одном из фото она запечатлела себя в белом бикини на фоне разобранной постели.

Фото: Соцсети

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Позже наследница Валерии убрала компрометирующий снимок и выложила ролик о своем отдыхе. Нарядившись в розовый пеньюар, Анна позвала поклонников присоединится к ее «грязным танцам».

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Хочешь танцевать со мной грязные танцы?🌴🍍 #аннашульгина #😂 #aloha #dubai #uae A video posted by Анна Шульгина (@anna_shulgina) on Dec 19, 2016 at 12:38am PST