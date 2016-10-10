Маша Малиновская будоражит поклонников обнаженным телом

Маша Малиновская
 

Маша Малиновская. Фото: instagram.com

Телеведущая не стыдится смелых снимков. Маша Малиновская больше внимания уделяет красоте души, а не тела. Видимо, она полностью довольна внешним видом, а потому теперь решила поговорить о внутреннем мире.

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Телеведущая Маша Малиновская не стесняется демонстрировать в микроблоге подписчикам прелести своего тела. Она ведет себя довольно раскрепощенно и не боится критики. Теперь знаменитость решила оправдаться за то, что на ее странице в соцсети так часто появляются довольно смелые фотографии. Тем не менее, по признаниям самой Малиновской, она старается больше внимания уделять не внешней красоте, а внутренней.

«Да, я выставила обнаженное тело, для того, чтобы поговорить с вами, друзья, от имени меня настоящей. Я обнажилась перед вами, чтобы обнажить душу. Любите себя и свое тело. Правда, это необходимо для того лишь, чтоб вас любили другие. Однако тело - всего лишь сосуд, Грааль, в котором хранится единственно ценное, настоящее и божественное. Ваша душа. Вот ее берегите, не пачкайте в предательстве, малодушии, лжи, жестокости, скупости, недостойными поступками и прочей скверне. Я люблю вас, спасибо, что вы со мной! Люблю вас!» - написала Малиновская на странице в микроблоге.

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Мои друзья, это моя одна из самых любимых работ, и я действительно горжусь этой фотосессией! И сегодня я хочу поговорить искренне. Любите себя и своё тело и тогда вас полюбят другие. И помните, что наше тело - это всего лишь оболочка, в которой хранится единственное ценное, настоящее и Божественное - ваша Душа! Вот её берегите, не пачкайте в предательстве, малодушии, лжи, жестокости, скупости, недостойных поступках. Будьте добрее, понимающими, уважайте, цените, любите и будьте любимы! Спасибо Вам, что вы со мной! Люблю вас! Ваша Маша Малиновская.

Фото опубликовано Маша Малиновская (@malinovskaya_tv)

Однако поклонники обратили внимание не на внутренний мир Малиновской, а восхитились ее внешними данными. Они в который раз похвалили ее за то, что она балует их такими пикантными снимками. «Умничка, красавица - грааль крутой», «Просто Ангел!» - написали фолловеры.

Малиновская привыкла хвастаться своей яркой внешностью. Она не скрывает, что ей приходилось ложиться под нож хирурга для того, чтобы добиться такого результата. Телеведущая увеличивала грудь, однако со временем решила распрощаться с пышным бюстом и сделать его более естественным.

«Я очень хотела сделать свои формы более компактными и обратилась за помощью к хирургу. - Но вместо исполнения мечты он изуродовал мои формы. Различия между ними были видны невооруженным глазом. Пришлось повторно ложиться на операцию», - рассказывала о врачебной ошибке Маша.

Также телеведущая в восторге от силиконовых губ. Она считает, что это вмешательство специалистов помогло стать ей еще соблазнительнее. Малиновская счастлива, что в свое время решила сделать свой рот более выразительным.

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