Обнаженная Успенская в 62 года восхитила своим видом

Любовь Успенская
 

Любовь Успенская. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Любовь Успенская снялась топлес на пляже под ярким солнцем. Обнаженная королева шансона в свои 62 года восхитила видом поклонников.

Еще по этой теме

Многие российские знаменитости предпочли на новогодние каникулы отправиться в теплые страны, чтобы порадоваться жаркому солнышку и искупаться в ласковом море. Среди звезд отметилась королева шансона Любовь Успенская.

62-летняя артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена лежащей на пляже.

Причем Успенская снята без бюстгальтера.

Реклама

«Ну теперь можно немного отдохнуть после концертов, погреться на солнышке, прикрыться шарфиком, от любимой дочки подарок 🎁 « – сообщила в подписи к фотографии Любовь.

Подписчики пришли в восторг от обнаженной артистки. «Какая Стройняшка!!! Умничка)!», «Идеальная ЖЕНЩИНА во всех смыслах!!!!👏👏👏👏», «Умничка!!!Хорошая..😊..спина👍», «Шикарная фигура😍😍😍», «Спина, как у молодой», «Супер спинка! Есть чему завидовать!», «Какая красивая спинка...так держать!!!», «Самая шикарная❤» – так звучала лишь часть восхищенных отзывов фанатов.

Всех моих друзей с праздником! Пускай у нас в сердцах всегда светит ☀️

Фото опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov)

Внимательные поклонники обратили внимание, что бюстгальтера на 62-летней певице нет. И ее аппетитные формы, которые удалось разглядеть подписчикам, стали еще одним подарком фанатам.

Еще по этой теме
Любовь Успенскую высмеяли за отретушированное фото в купальнике

Любовь Успенскую высмеяли за отретушированное фото в купальнике

Снимок Любови Успенской с дочерью наделал много шума в Сети

Снимок Любови Успенской с дочерью наделал много шума в Сети

61-летняя Любовь Успенская спародировала Майли Сайрус

61-летняя Любовь Успенская спародировала Майли Сайрус


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Viesītes pag., 129000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 147000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 50500 EUR

reklama.vesti.lv

Чудо Аюрведы от всех болезней: готовим молочный чай с куркумой Wo&Men

Чудо Аюрведы от всех болезней: готовим молочный чай с куркумой

Задержанный сотрудник LDz был членом партии Согласие Новости

Задержанный сотрудник LDz был членом партии Согласие

В Архангельске засняли падающие метеоры из потока Квадратиды Hi-Tech

В Архангельске засняли падающие метеоры из потока Квадратиды

СГД насчитала Rīgas satiksme налог в размере 89 941 евро Новости

СГД насчитала Rīgas satiksme налог в размере 89 941 евро

Латвийский блогер о трагедии в Добеле: жестоко или честно? Новости

Латвийский блогер о трагедии в Добеле: жестоко или честно?

Певцы

Пикантно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
90 000 EUR
Дом
Дом Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 750 000 EUR
Продают Квартиры, Старая Рига
Продают Квартиры, Старая Рига 85 400 EUR
Продают Квартирy
Продают Квартирy 299 500 EUR
Продают Квартиры, Плявниеки
Продают Квартиры, Плявниеки 65 247 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 