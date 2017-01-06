Обнаженная Успенская в 62 года восхитила своим видом

Любовь Успенская снялась топлес на пляже под ярким солнцем. Обнаженная королева шансона в свои 62 года восхитила видом поклонников.

Многие российские знаменитости предпочли на новогодние каникулы отправиться в теплые страны, чтобы порадоваться жаркому солнышку и искупаться в ласковом море. Среди звезд отметилась королева шансона Любовь Успенская.

62-летняя артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена лежащей на пляже.

Причем Успенская снята без бюстгальтера.

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«Ну теперь можно немного отдохнуть после концертов, погреться на солнышке, прикрыться шарфиком, от любимой дочки подарок 🎁 « – сообщила в подписи к фотографии Любовь.

Ну теперь можно немного отдохнуть после концертов, погреться на солнышке, прикрыться шарфиком, от любимой дочки @tatiana_plaksin подарок 🎁 Картина которую она нарисовала и перенесла на шелк, особенно приятно Фото опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Янв 8 2017 в 11:06 PST

Подписчики пришли в восторг от обнаженной артистки. «Какая Стройняшка!!! Умничка)!», «Идеальная ЖЕНЩИНА во всех смыслах!!!!👏👏👏👏», «Умничка!!!Хорошая..😊..спина👍», «Шикарная фигура😍😍😍», «Спина, как у молодой», «Супер спинка! Есть чему завидовать!», «Какая красивая спинка...так держать!!!», «Самая шикарная❤» – так звучала лишь часть восхищенных отзывов фанатов.

Всех моих друзей с праздником! Пускай у нас в сердцах всегда светит ☀️ Фото опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Янв 6 2017 в 1:07 PST

Внимательные поклонники обратили внимание, что бюстгальтера на 62-летней певице нет. И ее аппетитные формы, которые удалось разглядеть подписчикам, стали еще одним подарком фанатам.

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