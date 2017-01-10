Ксения Собчак вышла в люди без белья

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Молодая мать Ксения Собчак продолжает эпатировать общественность. Сначала она рассказала в микроблоге о том, как ходит в туалет ее сын Платон, а затем вышла в люди без белья.

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Ксения опубликовала фото, на котором запечатлено, как она сидит в гардеробной в платье из кашемира. Сквозь тонкую ткань отчетливо, во всех деталях, видна увеличившаяся грудь кормящей матери.

Примечательно, что тех, кто не заметил отсутствия бюстгальтера у Собчак, она сама ткнула в эту область носом.

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«Ну вы поняли, что главное в этом снимке?😂😂😂 Конечно же, обтягивающий кашемир», – кокетничает Ксения с подписчиками, акцентируя их внимание на своем внушительном бюсте.

Спустя два часа Собчак, вероятно, заметила, что люди и особенно акулы пера остались равнодушны к ее достоинствам. Тогда она обнародовала еще одно фото, на котором хорошо видно ее пышную грудь.

Оказалось, что в таком виде светская львица вышла в люди, а именно – в ресторан.

Ксения, судя по ее сообщению в Instagram, с интересом наблюдала за реакцией окружающих на ее провокационный наряд.

«Обожаю есть руками и все пробовать из чужой тарелки. Знаю, что неприлично, но так все вкуснее раз в пять! Но в публичных местах приходится себя сдерживать. Зато как бонус – ТАКОЕ приятное чувство, когда все смотрят на нож в твоей руке (точнее в кашемировую область) 😂😂 « – снова акцентировала внимание на своем бюсте Собчак.

Комментаторы оправдали надежды звезды, отметив, что молочные железы после родов у нее действительно стали заметнее.

«Без лифчика супер. Отстаньте от нее – у нее сейчас период наслаждения своей грудью. Откормит и все пройдет», – со знанием дела сообщила одна из подписчиц. «Ох уж эти титечки😂 просто🔥.. придется рожать и рожать, чтобы всегда так кашемирно смотрелись», «Ну это чтобы не сказали, что их нет)», «Одень лифтон», «Может Ксения под шумок и boobs сделала», «Почему без бюстгальтера? Надоели эти соски! Ксю веди себя нормально, ты же все-таки мать», – повелись на провокацию Собчак пользователи Сети.

К слову, ранее Ксения огорошила народ информацией о своем сыне Платоне.

«Лежу в коллагеновой маске и наслаждаюсь красотой материнства😂🙈 Иногда бывает так – построил день рабочий – и ррраз – все коту под хвост, так как кто-то рядом вовремя не захотел есть или не покакал🙈, – пожаловалась на своего отпрыска Собчак. – Ну хоть выглядеть буду хорошо😂».

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