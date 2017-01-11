Солистка «Время и Стекло» впервые показала соблазнительную фигуру на отдыхе

Певица Надежда Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом отдыхает в Таиланде. Во время заслуженного отдыха девушка не забывает и о своих фанатах, регулярно публикуя игривые снимки в Instagram.
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На своей странице в соцсети красотка опубликовала несколько ярких снимков. Надя продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике и обнажила татуировки.
Кроме этого заметим, что девушка не постеснялась предстать в кадре без косметики на лице. Подписчики не оставили любимицу без комплиментов.
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К поездке в Тайланд мы с @nadyadorofeeva очень ответственно! Мы взяли с собой все самое необходимое- колонка JBL для хорошего пати, go pro hero 4 с некоторыми крепежами и селфипалку. Теперь мой Инстаграм станет ярче!))) #travel #traveler #dantestrip #sun #summer #winter #like #man #girl #sexy #cool #mood #good