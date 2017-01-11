Солистка «Время и Стекло» впервые показала соблазнительную фигуру на отдыхе

Надя Дорофеева
 

Надя Дорофеева. Фото: instagram.com

Певица Надежда Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом отдыхает в Таиланде. Во время заслуженного отдыха девушка не забывает и о своих фанатах, регулярно публикуя игривые снимки в Instagram.

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На своей странице в соцсети красотка опубликовала несколько ярких снимков. Надя продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике и обнажила татуировки.

😌

Фото опубликовано nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Кроме этого заметим, что девушка не постеснялась предстать в кадре без косметики на лице. Подписчики не оставили любимицу без комплиментов.

🌴🌴🌴🌴

Фото опубликовано nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

🌴#happiness

Фото опубликовано nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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