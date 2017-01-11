Солистка «Время и Стекло» впервые показала соблазнительную фигуру на отдыхе

Певица Надежда Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом отдыхает в Таиланде. Во время заслуженного отдыха девушка не забывает и о своих фанатах, регулярно публикуя игривые снимки в Instagram.

На своей странице в соцсети красотка опубликовала несколько ярких снимков. Надя продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике и обнажила татуировки.

😌 Фото опубликовано nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) Янв 11 2017 в 2:11 PST

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Кроме этого заметим, что девушка не постеснялась предстать в кадре без косметики на лице. Подписчики не оставили любимицу без комплиментов.

🌴🌴🌴🌴 Фото опубликовано nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) Янв 10 2017 в 9:59 PST

🌴#happiness Фото опубликовано nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) Янв 11 2017 в 7:32 PST

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