Анна Семенович показала откровенные фото с отдыха на Бали

Анна Семенович
 

Анна Семенович. Фото: Artyom Geodakyan / TASS

Российскую певицу Анну Семенович раскритиковали фанаты за неоднозначный снимок. Знаменитость поделилась кадром, сделанным во время фотосессии на Бали.

Еще по этой теме

Анну Семенович часто критикуют подписчики. Им не нравится ее фигура и пышная грудь. Анну выходки хейтеров не смущают. Артистка продолжает выкладывать фото, провоцирующие скандалы в комментариях.

На этот раз она поделилась снимком, сделанным на пляже на Бали.

Реклама

Хейтеры тут же набросились на певицу с претензиями. На этот раз им не понравилась поза. «Хотелось бы побольше увидеть», «Вроде взрослая женщина...», «Отличный фотосет раком. Надеюсь фотограф отфотошопит снимки как следует, побережет глаза зрителей», «Такое , наверное , не стоит показывать...», - отметили подписчики. Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что Анна прекрасно выглядит.

Такое счастливое спокойствие внутри и вокруг, как же мне этого не хватает в быстротечной Москве. Иногда так хочется смотреть на Океан,пропитываться его силой и набирать мощную энергию. Это так необходимо для того, чтоб путь к нашей цели приносил нам удовольствия от процесса!!! Волшебного всем дня ❤️❤️❤️ #muliaresortbali #счастьевнутринас #отдых #Бали #люблюилюбима #анясеменович #позитивщики ❤️❤️❤️

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

Живу в танце раскрашивая Мир!✨ Любимые, идите за своей мечтой и ничего не бойтесь, у вас все получится. Даже если вашу мечту не поддерживают другие, не обижайтесь на них, у них есть своя мечта, просто не все люди умеют позволять жить другим, так как они хотят. В этом заключается мудрость жизни, жить самим в удовольствие и не мешать другим. Хорошего всем дня 🐠🐠🐠 #счастьевнутринас #хорошийдень #анясеменович #люблюилюбима #Бали #позитивщики ❤️❤️❤️

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

Еще по этой теме
Такого вы еще не видели: Семенович растянула Волочкову в шпагате

Такого вы еще не видели: Семенович растянула Волочкову в шпагате

Вечеринка удалась: Семенович блеснула грудью в платье-сетке

Вечеринка удалась: Семенович блеснула грудью в платье-сетке

Нетрезвая Анна Семенович попала на видео

Нетрезвая Анна Семенович попала на видео


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 43500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Пожар в Ильгюциемсе унес жизнь полуторагодовалой малышки Новости

Пожар в Ильгюциемсе унес жизнь полуторагодовалой малышки

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести Wo&Men

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет Wo&Men

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет

Лишился 7 зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты Hi-Tech

Лишился 7 зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты

Видео: Тараканьи бега в «Лидо» продолжаются Новости

Видео: Тараканьи бега в «Лидо» продолжаются

Российские исполнители

Певцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 