Анна Семенович показала откровенные фото с отдыха на Бали

Российскую певицу Анну Семенович раскритиковали фанаты за неоднозначный снимок. Знаменитость поделилась кадром, сделанным во время фотосессии на Бали.
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Анну Семенович часто критикуют подписчики. Им не нравится ее фигура и пышная грудь. Анну выходки хейтеров не смущают. Артистка продолжает выкладывать фото, провоцирующие скандалы в комментариях.
На этот раз она поделилась снимком, сделанным на пляже на Бали.
Хейтеры тут же набросились на певицу с претензиями. На этот раз им не понравилась поза. «Хотелось бы побольше увидеть», «Вроде взрослая женщина...», «Отличный фотосет раком. Надеюсь фотограф отфотошопит снимки как следует, побережет глаза зрителей», «Такое , наверное , не стоит показывать...», - отметили подписчики. Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что Анна прекрасно выглядит.
Такое счастливое спокойствие внутри и вокруг, как же мне этого не хватает в быстротечной Москве. Иногда так хочется смотреть на Океан,пропитываться его силой и набирать мощную энергию. Это так необходимо для того, чтоб путь к нашей цели приносил нам удовольствия от процесса!!! Волшебного всем дня ❤️❤️❤️ #muliaresortbali #счастьевнутринас #отдых #Бали #люблюилюбима #анясеменович #позитивщики ❤️❤️❤️
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Живу в танце раскрашивая Мир!✨ Любимые, идите за своей мечтой и ничего не бойтесь, у вас все получится. Даже если вашу мечту не поддерживают другие, не обижайтесь на них, у них есть своя мечта, просто не все люди умеют позволять жить другим, так как они хотят. В этом заключается мудрость жизни, жить самим в удовольствие и не мешать другим. Хорошего всем дня 🐠🐠🐠 #счастьевнутринас #хорошийдень #анясеменович #люблюилюбима #Бали #позитивщики ❤️❤️❤️