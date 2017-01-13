Анна Семенович показала откровенные фото с отдыха на Бали

Российскую певицу Анну Семенович раскритиковали фанаты за неоднозначный снимок. Знаменитость поделилась кадром, сделанным во время фотосессии на Бали.

Анну Семенович часто критикуют подписчики. Им не нравится ее фигура и пышная грудь. Анну выходки хейтеров не смущают. Артистка продолжает выкладывать фото, провоцирующие скандалы в комментариях.

На этот раз она поделилась снимком, сделанным на пляже на Бали.

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Такую красоту сегодня наснимали! Спасибо вам ребята за крутую фотосессию @gvozd стиль моя курочка @ayunchik Конечно Бали сказочный остров на котором живут талантливые люди✨#безфильтра #счастьевнутринас #анясеменович #muliaresortbali #позитивщики❤️❤️❤️ Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 16 2017 в 8:11 PST

Хейтеры тут же набросились на певицу с претензиями. На этот раз им не понравилась поза. «Хотелось бы побольше увидеть», «Вроде взрослая женщина...», «Отличный фотосет раком. Надеюсь фотограф отфотошопит снимки как следует, побережет глаза зрителей», «Такое , наверное , не стоит показывать...», - отметили подписчики. Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что Анна прекрасно выглядит.

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