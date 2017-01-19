Ольга Бузова полностью разделась для обложки

Ведущая скандального российского телепроекта «Дом 2» Ольга Бузова снялась в откровенной фотосессии, полностью обнажившись для обложки своего нового сингла «Привыкаю». На звезде практически нет одежды, а свои интимные части тела она прикрывает подушками и одеялом.

Как отмечает Life, с созданием песни Ольге Бузовой помогла Елена Темникова, которая давала телеведущей уроки вокала.

Известно, что некогда блондинка работала над своей песней в студии, где записываются многие российские знаменитости.

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Добавим также, что сегодня, 20 января 2017 года, Ольга Бузова отмечает свой день рождения. Ведущей «Дома 2» исполнился 31 год, и эту дату она встречает в статусе разведенной женщины.

#31 #привыкаю A photo posted by Ольга Бузова (@buzova86) on Jan 19, 2017 at 1:36pm PST

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