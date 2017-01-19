Ольга Бузова полностью разделась для обложки

Ведущая скандального российского телепроекта «Дом 2» Ольга Бузова снялась в откровенной фотосессии, полностью обнажившись для обложки своего нового сингла «Привыкаю». На звезде практически нет одежды, а свои интимные части тела она прикрывает подушками и одеялом.
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Как отмечает Life, с созданием песни Ольге Бузовой помогла Елена Темникова, которая давала телеведущей уроки вокала.
Известно, что некогда блондинка работала над своей песней в студии, где записываются многие российские знаменитости.
Сегодня для меня наступил Новый год, мой 31 год 🤗👸🏽🎉 В нем я #привыкаю просыпаться одна и быть сильной! Настолько сильной, чтобы больше не бояться предательства от самых близких! Не бояться получить нож в спину от тех, за которых готова отдать жизнь... Сегодня в свой день рождения, я хочу подарить себе и, конечно, вам свою новую песню #Привыкаю! Надеюсь, что она найдёт отклик в ваших сердцах❤️ И для меня самым лучшим подарком будет, если вы её сегодня послушаете, скачаете и сделаете репост 🙌🏻🙏🏻💋🙈 Песня уже в #iTunes, а ссылка на неё в шапке моего профиля ❤💋Я вас люблю❤️❤️❤️ и знаю, что вы всегда со мной 🙏🏻 Спасибо🙏🏻❤️😘 #привыкаю 🎧#мнебольшенебольно #ольгабузова #премьера #моилюдивсегдасомной #бузова31#itunes#1#ябудуястану#подзвукипоцелуев#спасибо#топчарт
Добавим также, что сегодня, 20 января 2017 года, Ольга Бузова отмечает свой день рождения. Ведущей «Дома 2» исполнился 31 год, и эту дату она встречает в статусе разведенной женщины.
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