Яна Рудковская и Евгений Плющенко снялись в пикантной фотосессии

В микроблоге известного продюсера Яны Рудковской появилось любопытное фото. Вместе со своим мужем, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко, Яна предстала перед подписчиками ее в микроблоге.
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На черно-белом снимке, размещенном в Инстаграме Рудковской, она и ее муж позируют в одном нижнем белье. Оказалось, что звезды снялись для рекламы итальянского бренда нижнего белья «Intimissimi».
Реакция подписчиков Рудковской на данное фото была неоднозначной.
Пятничный эксклюзив ! 🙈🔥🔥🔥Наша история любви глазами Intimissimi. Первые фото с эксклюзивной съёмки для @intimissimiofficial, который мы любим за умение сочетать элегантность, красоту и комфорт. Продолжение следует .... Our love story by Intimissimi brand. I am glad to share the first photo from our exclusive shooting with famous Italian brand @intimissimiofficial, which we like for its elegance, beauty and comfort . To be continued...🔥🔥🔥intimissimiofficial, Photographer: Danil Golovkin, Stylist: Anna Rykova, Makeup: Klavdiya Solyeva, Hair: Marina Smirnova @aldocoppola_Moscow
Напомним, что совсем недавно звездная чета вместе с большой командой профессиональных спортсменов привозила в Ригу уникальное шоу «Короли на льду». Мы побывали не только на самом концерте, но и на рижской репетиции.Еще по этой теме