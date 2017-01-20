Вера Брежнева восхитила провокационным снимком

Певица продемонстрировала идеальные пропорции тела на пляже. Вера Брежнева остается верна себе – поп-дива никогда не стеснялась публиковать в микроблоге пикантные снимки, неизменно вызывающие восхищение поклонников. Звезде есть что показать, ведь она обладает безупречными формами.

Через пару недель одной из самых красивых певиц российского шоу-бизнеса Вере Брежневой исполнится 35 лет. Этот возраст считается пиком расцвета женской чувственности и сексуальности. И Вера Брежнева своими горячими снимками не устает это подтверждать.

Звезда в эти январские дни находится в Таиланде, где позволила себе полностью расслабиться.

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Она посещает СПА и часть времени проводит на пляже, нежась под лучами жаркого тайского солнца. Не забывает Вера Брежнева радовать и подписчиков, армия которых у певицы насчитывает уже семь миллионов.

Накануне экс-солистка группа «ВИА Гра» опубликовала смелое фото, вызвавшее восторг у ее преданных фанатов. На снимке певица запечатлена в момент отдыха на пляже. Красавица застала в весьма грациозной и одновременно непринужденной позе, благодаря которой прекрасно видны все достоинства ее безупречной фигуры – тонкую талию, бесконечные ноги, накачанные ягодицы.

Пикантности и провокации кадру придает купальник, который Вера Брежнева выбрала для фотосъемки.

Он черный, на шнуровке, дающий понять, что его обладательница дерзка, смела и непредсказуема.

«Ну что тут сказать? Совершенство! Потрясающая фигура!», «Очень красивая фигура! Не верится, что у вас двое деток!», «Очень бы хотелось поучиться у вас правильному питанию и тренировкам», «Богиня!», «Держать себя в такой форме - это огромный труд! Умничка, Вера!», «Это преступление - так выглядеть, Вера, вы прекрасны!», «Это неимоверно сексуально! Предлагаю Брежневу сделать эталоном женской красоты!», «Красота, такая сексуальная и такая гармоничная», - предсказуемо восхитились формами Веры Брежневой ее поклонники.

Правда, некоторые все же поспешили добавить ложку дегтя в этот словесный елей, заявив, что певице не мешало бы немного поправиться.

Стоит отметить, что Вера Брежнева уже не однажды по просьбе фанатов делилась своими рецептами красоты.

Ей помогает правильное питание, физические нагрузки и недюжинная сила воли, чтобы постоянно соблюдать режим.

«Занятие спортом - это не просто прихоть, мода или еще что-то. Во-первых - это здоровье, а значит и хорошее самочувствие, и уменьшение частоты заболевании. Во-вторых - если вы хотите быть хозяином своей жизни - начните со своего тела.

Станьте сначала его хозяином. Чтобы вы могли управлять своим организмом, а не он вами. Самоконтроль, самодисциплина - великая сила. Спорт должен стать образом жизни, а не временным явлением», - рассказывала Вера.



















































Aizvērt Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET







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