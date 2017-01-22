Татуировки раздетой Юлии Волковой вызвали споры о приличии

 

Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Артистка устроила себе отдых в теплой стране. Вместе с близкими она улетела из России, чтобы, как и многие другие звезды, расслабиться и настроиться на работу в текущем году. Молодая женщина опубликовала снимок, который вызвал бурную реакцию среди подписчиков. Они отметили, что Волкова находится в отличной форме.

Юлия Волкова нежится на пляжах на берегу моря. Артистка не стесняется своих форм и активно демонстрирует их своим поклонников. Она выложила на странице в социальной сети несколько фотографий, которые поо достоинству оценили ее поклонники. Они остались в восторге от фигуры знаменитости. Им кажется, что женщина много времени проводит в спортзале, так как для матери двоих детей у нее идеально плоский живот.

Большинство фолловеров писали Юлии приятные слова, отмечая, что не все звезды выглядит так гармонично в бикини. Однако Волковой, по словам комментаторов, не стоит бояться резкой критики или осуждения своих внешних данных. Девушки интересовались у артистки, как ей удается постоянно поддерживать себя в форме.

Поклонники попросили женщину, чтобы та рассказала им о своих тренировках и поделилась секретами правильного питания.

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«Юлия, вы восхитительны!», «Красавица, отличного отдыха», «Такая хорошенькая», «Шикарная! Очень хороший ракурс», «Стройная, красавица», «Красота, изящество, безупречные пропорции. Восхитительная грация! Хорошего отдыха для совершенно прекрасной Юлии», – восторженно писали подписчики Волковой в «Инстаграме».

Пользователи Сети отметили, что Юлии стоит чаще выкладывать подобные снимки. Они считают, что такую красоту не стоит прятать за скромными нарядами, а, наоборот, активно демонстрировать общественности. Так, по словам комментаторов, она сможет вдохновить многих других девушек следить за собой и всегда быть в тонусе. Фолловеры отметили, что Волкова может примерять на себя купальник любого цвета и фасона, ведь с такими формами ей нечего беспокоиться.

💙💙💙

Фото опубликовано Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)

Нашлись и те, кто захотел узнать, что означают татуировки знаменитости. На теле женщины набито несколько вензелей, самый крупный из которых опоясывает левую сторону живота.

Кто-то с осуждением воспринял надписи, считая, что они нисколько не красят Волкову. Особо внимательные фолловеры выяснили, что плавки от купальника скрывают еще один рисунок, сделанный в интимном месте.

Часть пользователей Сети заявили, что татуировки Юлии удачно гармонируют с ее сценическим образом, который певица создала еще во время работы в группе t.A.T.u.

«У нас одинаковые татуировки!», «Тоже себе хочу набить такую. Где сделать?», «Ой, там ещё какая-то татушечка выглядывает», «У вас такие интересные рисунки на теле», – отметили фолловеры в Сети.

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