Ольга Бузова возмутила фанатов эротическим видео с крыши

Телеведущая продемонстрировала сексуальные изгибы. Звезда поделилась эффектным роликом, в котором предстала в образе роковой соблазнительницы. Поклонники отметили, что Ольга прекрасно выглядит.

Несколько дней назад звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова с размахом отпраздновала свое 31-летие. Подруги телеведущей устроили для нее настоящее торжество. На балконе мадридской гостиницы, где остановилась девушка, пели местные музыканты, а ее знакомые осыпали все вокруг лепестками роз. Ольга осталась довольна таким вниманием со стороны близких и трогательно поблагодарила их за сюрприз.

Ведущая насладилась достопримечательностями Мадрида, а также посетила вечеринки в местных ночных клубах.

Поговаривают, что звезда даже присмотрела себе имущество на берегу Средиземного моря, чтобы чаще бывать в Испании.

Тем не менее, пока что Ольге пришлось вновь полететь в Россию, так как ее ждет работа. Настоящий фурор среди фотографий и видео из поездки произвел ролик Бузовой, снятый на закате.

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Одетая в кружевной комплект белья Ольга чувственно позирует на крыше одного из зданий. Предположительно, девушка принимала участие в работе над рекламным роликом для модного бренда. Она демонстрирует каждый изгиб своего тела, а туфли на тонкой шпильке подчеркивают ее длинные стройные ноги. «Когда держу тебя, я чувствую тебя», - так подписала Ольга мини-клип.

When I hold you...I feel you 🙌🏻 #crazylife#привыкаю#просыпатьсяодна Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 22 2017 в 10:29 PST

Фолловеры телеведущей неоднозначно отреагировали на столь чувственное видео. Некоторые заметили, что Бузовой не стоило появляться на крыше в таком виде, так как в Мадриде стоит довольно прохладная погода.

«Голая, в холоде, на крыше…», «Оденься, повезет больше!», «Не надоело сверкать трусами?», «Оля, слишком откровенно», «Что за идиотизм себя голую на показ выставлять?», «Бузова, теперь будешь рекламировать себя, чтобы снова замуж выйти», - писали в комментариях под сексуальным роликом Ольги.

Нет слов 🙈🌹🌹🌹🌹 Спасибо 🙏🏻💋 #сегоднямойдень#бузова31#тотктохочетвсегданайдетспособ#всетольконачинается#держисьМадрид#привыкаю Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 20 2017 в 8:00 PST

Многие пользователи сети считают, что после развода с Дмитрием Тарасовым телеведущая стала вести себя вызывающе, в частности, ее стиль одежды и образ полностью изменились.

Сначала Ольга попрощалась со светлым цветом волос, а затем начала носить облегающие и провокационные наряды. В ее микроблоге стали появляться снимки в мини-юбках и обтягивающих платьях с откровенными разрезами.

К тому же, на обложке нового сингла «Привыкаю» Ольга предстала в обнаженном виде. Ее тело лишь слегка прикрыто белоснежным одеялом.

Во второй композиции, которая быстро стала хитом в iTunes, Ольга поет о том, как изменилось ее состояние после развода с Дмитрием. В тексте «Привыкаю» чувствуется вся та боль, которую ей пришлось перенести во время расставания с мужем.

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