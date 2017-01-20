Ольга Бузова возмутила фанатов эротическим видео с крыши

Ольга Бузова
 

Ольга Бузова. Фото: instagram.com

Телеведущая продемонстрировала сексуальные изгибы. Звезда поделилась эффектным роликом, в котором предстала в образе роковой соблазнительницы. Поклонники отметили, что Ольга прекрасно выглядит.

Еще по этой теме

Несколько дней назад звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова с размахом отпраздновала свое 31-летие. Подруги телеведущей устроили для нее настоящее торжество. На балконе мадридской гостиницы, где остановилась девушка, пели местные музыканты, а ее знакомые осыпали все вокруг лепестками роз. Ольга осталась довольна таким вниманием со стороны близких и трогательно поблагодарила их за сюрприз.

Ведущая насладилась достопримечательностями Мадрида, а также посетила вечеринки в местных ночных клубах.

Поговаривают, что звезда даже присмотрела себе имущество на берегу Средиземного моря, чтобы чаще бывать в Испании.

Тем не менее, пока что Ольге пришлось вновь полететь в Россию, так как ее ждет работа. Настоящий фурор среди фотографий и видео из поездки произвел ролик Бузовой, снятый на закате.

Реклама

Одетая в кружевной комплект белья Ольга чувственно позирует на крыше одного из зданий. Предположительно, девушка принимала участие в работе над рекламным роликом для модного бренда. Она демонстрирует каждый изгиб своего тела, а туфли на тонкой шпильке подчеркивают ее длинные стройные ноги. «Когда держу тебя, я чувствую тебя», - так подписала Ольга мини-клип.

When I hold you...I feel you 🙌🏻 #crazylife#привыкаю#просыпатьсяодна

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

Фолловеры телеведущей неоднозначно отреагировали на столь чувственное видео. Некоторые заметили, что Бузовой не стоило появляться на крыше в таком виде, так как в Мадриде стоит довольно прохладная погода.

«Голая, в холоде, на крыше…», «Оденься, повезет больше!», «Не надоело сверкать трусами?», «Оля, слишком откровенно», «Что за идиотизм себя голую на показ выставлять?», «Бузова, теперь будешь рекламировать себя, чтобы снова замуж выйти», - писали в комментариях под сексуальным роликом Ольги.

Многие пользователи сети считают, что после развода с Дмитрием Тарасовым телеведущая стала вести себя вызывающе, в частности, ее стиль одежды и образ полностью изменились.

Сначала Ольга попрощалась со светлым цветом волос, а затем начала носить облегающие и провокационные наряды. В ее микроблоге стали появляться снимки в мини-юбках и обтягивающих платьях с откровенными разрезами.

К тому же, на обложке нового сингла «Привыкаю» Ольга предстала в обнаженном виде. Ее тело лишь слегка прикрыто белоснежным одеялом.

Во второй композиции, которая быстро стала хитом в iTunes, Ольга поет о том, как изменилось ее состояние после развода с Дмитрием. В тексте «Привыкаю» чувствуется вся та боль, которую ей пришлось перенести во время расставания с мужем.

Еще по этой теме
Развод Ольги Бузовой: каким на самом деле был этот «идеальный брак»

Развод Ольги Бузовой: каким на самом деле был этот «идеальный брак»

Фото Бузовой с мамой и бабушкой шокировало поклонников

Фото Бузовой с мамой и бабушкой шокировало поклонников

Бузовой поставили неутешительный диагноз

Бузовой поставили неутешительный диагноз


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Чем надолго занять кота-приставалу Wo&Men

Чем надолго занять кота-приставалу

Американец изобрел способ не потерять машину на парковке Hi-Tech

Американец изобрел способ не потерять машину на парковке

Порошенко сделал агрессивное заявление о России Новости

Порошенко сделал агрессивное заявление о России

Трамп ответил участникам протестов Новости

Трамп ответил участникам протестов

Найдены тела ныряльщиков, пропавших на Слокском карьере Новости

Найдены тела ныряльщиков, пропавших на Слокском карьере

Ольга Бузова

Дом-2

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 