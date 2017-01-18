Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника

Анастасия Задорожная
 

Анастасия Задорожная. Фото: instagram.com

Российская актриса и певица Анастасия Задорожная порадовала поклонников на странице в Instagram соблазнительным фото.

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31-летняя Анастасия обнажилась для мужского журнала MAXIM. Задорожная продемонстрировала подтянутую фигуру в «золотом» купальнике.

Во время фотосессии актриса позировала в бикини в воде. Певица промахнулась с размером бюстгальтера, засветив оголенную грудь.

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А ты уже успел полистать свежий @maximmagazinerussia #maxim #gold #magazine #настязадорожная

Фото опубликовано Настя Задорожная (@stasya_ru)

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