Перестаралась: Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику

Певица Ани Лорак сейчас вместе с семьей отдыхает на Кубе. На странице в Instagram Каролина опубликовала снимок, на котором позирует в черном слитном купальнике. Однако подписчики певицы заметили, что на этот раз она злоупотребила фотошопом.

Некоторые фолловеры отметили, что правая рука звезды выглядит неестественно.

Из-за неудачного фото Лорак нарвалась на критику: «Каролина, а что с правой рукой?», «Каролина, при всем уважении, не позорьтесь. Удалите это фото», «Рука раздвоилась, удаляй!», «Обратите внимание на руку, там видно фотошоп», «А что с рукой? Фотошоп завис», «Зачем ФОТОШОПИТЬ так?», «Зачем фотошопить и без того красивую фигуру», «Купальник сдвинулся с бедром от тела», «Что за фотошоп», – комментируют пользователи.

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🤓🙈#cuba#soon#home Фото опубликовано Ани Лорак (@anilorak) Янв 24 2017 в 3:13 PST

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