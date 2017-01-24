Перестаралась: Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику

 

Фото: instagram.com

Певица Ани Лорак сейчас вместе с семьей отдыхает на Кубе. На странице в Instagram Каролина опубликовала снимок, на котором позирует в черном слитном купальнике. Однако подписчики певицы заметили, что на этот раз она злоупотребила фотошопом.

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Некоторые фолловеры отметили, что правая рука звезды выглядит неестественно.

Из-за неудачного фото Лорак нарвалась на критику: «Каролина, а что с правой рукой?», «Каролина, при всем уважении, не позорьтесь. Удалите это фото», «Рука раздвоилась, удаляй!», «Обратите внимание на руку, там видно фотошоп», «А что с рукой? Фотошоп завис», «Зачем ФОТОШОПИТЬ так?», «Зачем фотошопить и без того красивую фигуру», «Купальник сдвинулся с бедром от тела», «Что за фотошоп», – комментируют пользователи.

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🤓🙈#cuba#soon#home

Фото опубликовано Ани Лорак (@anilorak)

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