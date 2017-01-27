Будни худеющих: Ксения Собчак продемонстрировала упругую пятую точку

Известная российская телеведущая показала свои формы после родов. Собчак сексуально выгнулась, продемонстрировав поклонникам результаты постоянных тренировок.

Ксения Собчак снова взбудоражила интернет.

На этот раз знаменитость решила продемонстрировать свою отличную физическую форму и «крепкий орех». Поклонники были довольно откровенны в своих комментариях и похвалили знаменитость.

Будни худеющих в @beliysad ❤️ Наконец-таки приехал реформер!!!! Я так ждала тебя,Вова!:))) Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 27 2017 в 5:47 PST

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Напомним, Ксения стала мамой чуть больше двух месяцев назад и практически моментально пришла в отличную форму.

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