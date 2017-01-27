Будни худеющих: Ксения Собчак продемонстрировала упругую пятую точку

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Известная российская телеведущая показала свои формы после родов. Собчак сексуально выгнулась, продемонстрировав поклонникам результаты постоянных тренировок.

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Ксения Собчак снова взбудоражила интернет.

На этот раз знаменитость решила продемонстрировать свою отличную физическую форму и «крепкий орех». Поклонники были довольно откровенны в своих комментариях и похвалили знаменитость.

Будни худеющих в @beliysad ❤️ Наконец-таки приехал реформер!!!! Я так ждала тебя,Вова!:)))

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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Напомним, Ксения стала мамой чуть больше двух месяцев назад и практически моментально пришла в отличную форму.

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