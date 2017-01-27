Будни худеющих: Ксения Собчак продемонстрировала упругую пятую точку

Известная российская телеведущая показала свои формы после родов. Собчак сексуально выгнулась, продемонстрировав поклонникам результаты постоянных тренировок.
- Одно лицо! Американские журналисты перепутали Ксению Собчак с Мадонной 25 января 2017 г.
- Натуральная красота: Ксения Собчак вышла в люди без белья 12 января 2017 г.
- Ксения Собчак и ее мама шокировали своим видом 6 января 2017 г.
- Ксения Собчак отправилась на первую прогулку с малышом 3 декабря 2016 г.
Ксения Собчак снова взбудоражила интернет.
На этот раз знаменитость решила продемонстрировать свою отличную физическую форму и «крепкий орех». Поклонники были довольно откровенны в своих комментариях и похвалили знаменитость.
Напомним, Ксения стала мамой чуть больше двух месяцев назад и практически моментально пришла в отличную форму.Еще по этой теме