Интимное фото 47-летней Дженнифер Лопес наделало в Сети много шума

Певица и актриса Дженнифер Лопес потрясла своих фанатов интимным фото, опубликовав его в своем Instagram.

На этот раз Лопес порадовала поклонников интимным фото, которое вызвало восторг у фолловеров. На снимке звезда задрала майку очень высоко, а также немного приспустила штаны.

Всего за пол дня снимок набрал более 750 тысяч лайков, а также более 13 тысяч комментариев. Как отметили поклонники ДжейЛо, поп-дива, несмотря на свой возраст, находится в шикарной форме.

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Напомним, что в сети Instagram Дженнифер Лопес имеет 57,7 миллиона подписчиков, ее страницу ежедневно посещает более миллиона человек.

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