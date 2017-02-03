Интимное фото 47-летней Дженнифер Лопес наделало в Сети много шума

Дженнифер Лопес
 

Дженнифер Лопес. Фото: REUTERS/Scanpix

Певица и актриса Дженнифер Лопес потрясла своих фанатов интимным фото, опубликовав его в своем Instagram.

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На этот раз Лопес порадовала поклонников интимным фото, которое вызвало восторг у фолловеров. На снимке звезда задрала майку очень высоко, а также немного приспустила штаны.

Всего за пол дня снимок набрал более 750 тысяч лайков, а также более 13 тысяч комментариев. Как отметили поклонники ДжейЛо, поп-дива, несмотря на свой возраст, находится в шикарной форме.

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Напомним, что в сети Instagram Дженнифер Лопес имеет 57,7 миллиона подписчиков, ее страницу ежедневно посещает более миллиона человек.

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