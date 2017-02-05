Звезда «Универа» решила вернуть стране секс голым фото в Instagram

Наталья Рудова
 

Наталья Рудова. Фото: instagram.com

Популярная российская актриса Наталья Рудова сразила своих подписчиков в «Инстаграм» новым снимком. На фото звезда позирует абсолютно голой, лишь с крошечной черной подвязкой на ноге. При этом все интимные части тела красотки со вкусом прикрыты в кадре.

Еще по этой теме

«Почитав ваши комментарии под вчерашним фото, я поняла что секса в стране так и нет, что нужно вас спасать и брать ситуацию в свои руки. А то мы все вымрем. Вот, беру», - прокомментировала артистка свой снимок.

Реклама

Новое фото Натальи Рудовой в «Инстаграм» в течение всего нескольких часов уже почти 85 тысяч «лайков» и множество восторженных комментариев. Фолловеров порадовал «горячий снимок» и они попросили звезду почаще «брать ситуацию в руки».

“As long as you are worried about what others think of you, you are owned by them.” Neale Donald Walsch

Фото опубликовано rudovanata (@rudovanata)

Впрочем, немало интернет-пользователей осудили актрису за подобную страсть выставлять голое тело напоказ.

«Не приветствую тело на показ... Зачем?! И не надо только мне писать чего-то там.... Типа на себя посмотри и такого типа. Красота женщины далеко не в этом...», «Инста превращается в журнал Плейбой», «Наташа, Вы же талантливая актриса Ну, к чему эта порнография?» - недоумевают поклонники.

Еще по этой теме
Секс-символ «Универа» показала фигуру после родов

Секс-символ «Универа» показала фигуру после родов

Секс-символ сериала «Универ» показала, какой была 16 лет назад

Секс-символ сериала «Универ» показала, какой была 16 лет назад

Гузеева нашла невесту звезде сериала «Универ»

Гузеева нашла невесту звезде сериала «Универ»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях Новости

Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях

54-летняя Алена Свиридова показала повзрослевшего сына Wo&Men

54-летняя Алена Свиридова показала повзрослевшего сына

Гомеопатия официально признана в России лженаукой Hi-Tech

Гомеопатия официально признана в России лженаукой

Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы Wo&Men

Если ваши друзья постят фотки из спортзала, у них - проблемы

Петербуржец обошел весь мир пешком Hi-Tech

Петербуржец обошел весь мир пешком

Актеры

Пикантно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 