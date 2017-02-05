Звезда «Универа» решила вернуть стране секс голым фото в Instagram

Популярная российская актриса Наталья Рудова сразила своих подписчиков в «Инстаграм» новым снимком. На фото звезда позирует абсолютно голой, лишь с крошечной черной подвязкой на ноге. При этом все интимные части тела красотки со вкусом прикрыты в кадре.

«Почитав ваши комментарии под вчерашним фото, я поняла что секса в стране так и нет, что нужно вас спасать и брать ситуацию в свои руки. А то мы все вымрем. Вот, беру», - прокомментировала артистка свой снимок.

Фото опубликовано rudovanata (@rudovanata) Фев 5 2017 в 10:38 PST

Реклама

Новое фото Натальи Рудовой в «Инстаграм» в течение всего нескольких часов уже почти 85 тысяч «лайков» и множество восторженных комментариев. Фолловеров порадовал «горячий снимок» и они попросили звезду почаще «брать ситуацию в руки».

“As long as you are worried about what others think of you, you are owned by them.” Neale Donald Walsch Фото опубликовано rudovanata (@rudovanata) Фев 5 2017 в 12:44 PST

Впрочем, немало интернет-пользователей осудили актрису за подобную страсть выставлять голое тело напоказ.

«Не приветствую тело на показ... Зачем?! И не надо только мне писать чего-то там.... Типа на себя посмотри и такого типа. Красота женщины далеко не в этом...», «Инста превращается в журнал Плейбой», «Наташа, Вы же талантливая актриса Ну, к чему эта порнография?» - недоумевают поклонники.

Еще по этой теме