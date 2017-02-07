Елена Ваенга показала себя в прозрачном платье

Елена Ваенга
 

Елена Ваенга. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Российская певица Елена Ваенга сейчас активно гастролирует. Но радует она своих поклонников не только новыми песнями, но и великолепной фигурой.

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Так, недавно она показала себя в полупрозрачном черном платье, которое ей очень идет. Подписчики засыпали ее комплиментами. Конечно, артистке было очень приятно внимание и лестные коментарии. Тем более, что раньше она была довольно пышной женщиной, и теперь хочет оставаться стройной, в чем поклонники ее постоянно поддерживают.

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