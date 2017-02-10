Алена Водонаева взбудоражила Сеть голой грудью

Телеведущая поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлена в провокационной позе. Интригующая фотосессия, на которую решилась знаменитость, вызвала бурю эмоций среди ее поклонников. Они нашли, что Алена отлично выглядит.

Недавно Алена Водонаева порадовала поклонников провокационной фотографией, на которой она запечатлена в сексуальном нижнем белье.

Знаменитость позирует топлес, прикрывая грудь стильными боксерскими перчатками розового цвета. По-видимому, снимок был сделан в ванной комнате.

Поклонники Водонаевой отметили, что фотосессия, в которой она приняла участие, получилась просто потрясающей.

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Они нашли, что их любимица замечательно выглядит, и одарили ее множеством комплиментов.

«Класс», «Фигура просто бомба», «Огонь», «Замечательно», «Очень сексуально», «Красотка»,

– написали восторженные пользователи социальных сетей.

Фото из Instagram:

• опия • A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Feb 12, 2017 at 11:26am PST

Отметим, что знаменитость и раньше выкладывала откровенные фотографии, которые приводили ее поклонников в восторг. По мнению фанатов Алены, она пребывает в отличной форме, которой могут позавидовать многие. В то же время находятся и такие комментаторы, которые регулярно критикуют ведущую. Сама Водонаева не воспринимает негативные высказывания всерьез.

«Знаете, почему так много злости в людях? Половина из них не знает своего места. Другая половина понимает свое место и от этого бесится.

Благодарю за внимание в любом случае», – написала недавно Алена в своем микроблоге.

Фото из Instagram:

@alenavodonaeva in my cam. Say cheese!📸 A post shared by @judasmag_official on Feb 10, 2017 at 1:11pm PST

К слову, несмотря на то, что многие считают Водонаеву одной из самых сексуальных женщин в российском шоу-бизнесе, в декабре прошлого года она решилась на хирургическое вмешательство. Алена сделала операцию по уменьшению груди, о которой мечтала на протяжении долгого периода времени.

Звезда признавалась в том, что из-за пышного бюста испытывала дискомфорт и боли в спине. Кроме того, у Алены возникали проблемы с подбором одежды.

Позднее знаменитость сообщила подписчикам о том, что провела совсем немного времени в клинике и уже через пару дней после выписки вернулась к привычному ритму жизни. Алена осталась довольна результатом своего пребывания в медицинском учреждении. Звезде уменьшили бюст на два размера. «

У меня теперь самая красивая грудь на свете! Официально заявляю, что она самая офигенная! Кстати, длилось все три часа.

Из минусов: нельзя месяц заниматься спортом, десять дней надо спать только на спине», – поделилась Алена Водонаева в социальных сетях.

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