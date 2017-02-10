Алена Водонаева взбудоражила Сеть голой грудью

Алена Водонаева
 

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Телеведущая поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлена в провокационной позе. Интригующая фотосессия, на которую решилась знаменитость, вызвала бурю эмоций среди ее поклонников. Они нашли, что Алена отлично выглядит.

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Недавно Алена Водонаева порадовала поклонников провокационной фотографией, на которой она запечатлена в сексуальном нижнем белье.

Знаменитость позирует топлес, прикрывая грудь стильными боксерскими перчатками розового цвета. По-видимому, снимок был сделан в ванной комнате.

Поклонники Водонаевой отметили, что фотосессия, в которой она приняла участие, получилась просто потрясающей.

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Они нашли, что их любимица замечательно выглядит, и одарили ее множеством комплиментов.

«Класс», «Фигура просто бомба», «Огонь», «Замечательно», «Очень сексуально», «Красотка»,

– написали восторженные пользователи социальных сетей.

Фото из Instagram:

• опия •

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Отметим, что знаменитость и раньше выкладывала откровенные фотографии, которые приводили ее поклонников в восторг. По мнению фанатов Алены, она пребывает в отличной форме, которой могут позавидовать многие. В то же время находятся и такие комментаторы, которые регулярно критикуют ведущую. Сама Водонаева не воспринимает негативные высказывания всерьез.

«Знаете, почему так много злости в людях? Половина из них не знает своего места. Другая половина понимает свое место и от этого бесится.

Благодарю за внимание в любом случае», – написала недавно Алена в своем микроблоге.

Фото из Instagram:

@alenavodonaeva in my cam. Say cheese!📸

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К слову, несмотря на то, что многие считают Водонаеву одной из самых сексуальных женщин в российском шоу-бизнесе, в декабре прошлого года она решилась на хирургическое вмешательство. Алена сделала операцию по уменьшению груди, о которой мечтала на протяжении долгого периода времени.

Звезда признавалась в том, что из-за пышного бюста испытывала дискомфорт и боли в спине. Кроме того, у Алены возникали проблемы с подбором одежды.

Позднее знаменитость сообщила подписчикам о том, что провела совсем немного времени в клинике и уже через пару дней после выписки вернулась к привычному ритму жизни. Алена осталась довольна результатом своего пребывания в медицинском учреждении. Звезде уменьшили бюст на два размера. «

У меня теперь самая красивая грудь на свете! Официально заявляю, что она самая офигенная! Кстати, длилось все три часа.

Из минусов: нельзя месяц заниматься спортом, десять дней надо спать только на спине», – поделилась Алена Водонаева в социальных сетях.

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