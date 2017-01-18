Горячее видео Наташи Королевой и Тарзана в День влюбленных

Тарзан и Наташа Королева
 

Тарзан и Наташа Королева. Фото: COVI/Scanpix

честь Дня святого Валентина Наташа Королева и тарзан (настоящее имя Сергей Глушко) записали горячее видео, на котором супруг певицы запечатлен в микро-трусах. Стриптизер и его жена исполнили зажигательный танец, опубликовав видео в социальной сети.

Сегодня, 14 февраля, весь мир отмечает День святого Валентина (также называемый как День всех влюбленных). В честь праздника пары обмениваются подарками, делают друг другу сюрпризы, а те, кто пока одинок, имеют шанс заявить о своих чувствах, прислав предмету страсти любовную записку – валентинку.

Знаменитости не остались в стороне от этого праздника. Пока одни поздравляют поклонников и коллег с Днем святого Валентина, другие прибегают к более активным и запоминающимся действиям. К примеру, выделились Наташа Королева и Сергей Глушко. С

упруги записали на видео свой зажигательный танец, который исполнили в сумерках на берегу океана.

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«Вот такой у нас Святой Валентин случился! С профессиональным нас праздником! Влюбленные!» – подписала ролик Наташа Королева. На записи Сергей Глушко в одних трусах пританцовывает под звуки песни нетленного хита Энрике Иглесиаса. Ему составила компанию Наташа Королева, на контрасте одетая в черные леггинсы и черную же тунику.

Супруги откровенно наслаждаются, весело двигая бедрами в такт музыкальной композиции знойного латиноамериканца. Сложно представить, что совсем недавно Наташа Королева похоронила бабушку.

Напомним, о смерти родственницы популярная исполнительница сообщила на своей страничке в социальной сети Instagram, опубликовав совместную с бабушкой фотографию, и подписала ее так: «Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА ..... PS: Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!!»

Похороны Софии Николаевны Быстрик прошли на Берковецком кладбище. Вместе с Наташей Королевой в последний путь проводить женщину прибыла мать популярной певицы Людмила Порывай и другие родственники

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