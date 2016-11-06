Беременная Седокова показала поклонникам вид сзади

Российская певица Анна Седокова, которая ждет третьего ребенка, выложила на своей странице в Instagram фотографию с отдыха, подчеркивающую ее безусловные сильные стороны. Поводом для откровенного снимка стал первый за долгое время выходной.

«Сегодня у меня выходной! Первый за 1000001 день! А это означает, что мне никуда-никуда не нужно идти, можно даже впервые из дома никуда не выходить», – написала в сообщении под фотографией с отдыха Анна. Тем не менее, у певицы оказался внушительный список дел на освободившееся время, где

помимо пунктов «пересматривать старые фотографии» и «смотреть сериалы» несколько раз встречается «есть», а также «думать о том, зачем же я так много съела».

«С первым Выходным меня, друзья ! И пусть весь мир подождет!», – подвела итог Седокова.

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Впрочем, повышенное внимание к публикации, особенно от мужской части поклонников певицы, привлекли не ее слова, а сама фотография. На ней Седокова лежит в ярком оранжевом купальнике на борту яхты на фоне моря и далекого берега.

Фото из Instagram:

Многие восторженные комментаторы не смогли даже подобрать слов, оставив под записью лишь смайлики, призванные передать восхищение. Впрочем, нашлись и критики.

«Для беременной женщины такие фото выглядят отвратительно, тело красивое бесспорно, но это вульгальрно»,

– пристыдила Седокову одна из поклонниц. Впрочем, положительных отзывов набралось куда больше.

Фото из Instagram:

Напомним, об ожидании третьего ребенка Анна Седокова объявила в Instagram.

Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с внушительным декольте и еще более внушительным животом.

В подписи к снимку Седокова попросила прощения у всех за то, что так долго скрывала от поклонников свою беременность.

Фото из Instagram:

Просто знай, ты моя первая любовь ❤️ A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Feb 17, 2017 at 3:22am PST

Позже экс-солистка «ВИА Гры» рассекретила и пол будущего малыша. «Я счастлива, что у моих дочек появится братик», – сообщила исполнительница. Правда,

кто является отцом будущего малыша, артистка пока тщательно скрывает, однако отмечает, что любит и любима.

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Фото из Instagram:

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