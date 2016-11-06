Беременная Седокова показала поклонникам вид сзади

Анна Седокова
 

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Российская певица Анна Седокова, которая ждет третьего ребенка, выложила на своей странице в Instagram фотографию с отдыха, подчеркивающую ее безусловные сильные стороны. Поводом для откровенного снимка стал первый за долгое время выходной.

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«Сегодня у меня выходной! Первый за 1000001 день! А это означает, что мне никуда-никуда не нужно идти, можно даже впервые из дома никуда не выходить», – написала в сообщении под фотографией с отдыха Анна. Тем не менее, у певицы оказался внушительный список дел на освободившееся время, где

помимо пунктов «пересматривать старые фотографии» и «смотреть сериалы» несколько раз встречается «есть», а также «думать о том, зачем же я так много съела».

«С первым Выходным меня, друзья ! И пусть весь мир подождет!», – подвела итог Седокова.

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Впрочем, повышенное внимание к публикации, особенно от мужской части поклонников певицы, привлекли не ее слова, а сама фотография. На ней Седокова лежит в ярком оранжевом купальнике на борту яхты на фоне моря и далекого берега.

Фото из Instagram:

Сегодня у меня #Выходной!!! Первый за 1000001 день!!! А это означает, что мне никуда никуда не нужно идти, можно даже впервые из дома никуда не выходить 😂 Пересматривать старые фото, размещать из под знаком #tbt , смотреть сериалы , монтировать видео , есть , спать , есть , смотреть сериалы , не думать о будущем , думать о том зачем же я так много съела , спать !!! С первым Выходным меня друзья !!! И пусть весь мир подождёт !

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Многие восторженные комментаторы не смогли даже подобрать слов, оставив под записью лишь смайлики, призванные передать восхищение. Впрочем, нашлись и критики.

«Для беременной женщины такие фото выглядят отвратительно, тело красивое бесспорно, но это вульгальрно»,

– пристыдила Седокову одна из поклонниц. Впрочем, положительных отзывов набралось куда больше.

Фото из Instagram:

;)))) Хотела не выкладывать, а после нашей переписки в предыдущем посте , захотелось поднять вам настроение и передать большие такие обнимания от нас !!!!! ❤️❤️❤️ У меня очень смешной живот и я клянусь , что не фотошопила его 😂😂😂 Я на самом деле поправилась уже прилично, больше чем и с Алинкой и с Мони. Просто все время на ногах , много работаю, веду обычный сумасшедший образ жизни , вот и у пузика нет выбора ,просто растёт себе и радует маму . Только схожу с ума от изжоги.. У меня боржоми и в квартире и в машине , и в рюкзаке и в офисе в холодильнике . Штук 6 )))) Очень помогает , кстати ))) Все. Я вас целую ! Обещаю не расстраиваться , читать умные книжки и вдохновлять вас на подвиги ❤️

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Напомним, об ожидании третьего ребенка Анна Седокова объявила в Instagram.

Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с внушительным декольте и еще более внушительным животом.

В подписи к снимку Седокова попросила прощения у всех за то, что так долго скрывала от поклонников свою беременность.

Фото из Instagram:

Просто знай, ты моя первая любовь ❤️

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Позже экс-солистка «ВИА Гры» рассекретила и пол будущего малыша. «Я счастлива, что у моих дочек появится братик», – сообщила исполнительница. Правда,

кто является отцом будущего малыша, артистка пока тщательно скрывает, однако отмечает, что любит и любима.

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Фото из Instagram:

Мне кажется,со временем я ставлюсь не старше, а пухлее 😂😂😂 И мне это начинает нравится 😋 У меня сегодня будет секси Инстаграм ! #Тыжемать готовы? Хотя давайте голосовать !!! Делаем секси Инстаграм или спокойненький такой ? Что мои любимые выбираете ? Секси ставим 1 ( и я показываю бекстейдж со съемки с Антонио Бандерасом для @maximonlineru 1️⃣ А если вы хотите сегодня миленький Инста то ставим 2 ( и я покажу что я сегодня приготовила на завтрак семье и поделюсь рецептом , возможно мы сделаем поделку своими руками ) -ставьте в комментах 2️⃣ ❤️

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