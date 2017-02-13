Фото обнаженной Бритни Спирс «взорвало» Instagram

Откровенный снимок поп-звезды на ее страничке в соцсети собрал более 260 тысяч лайков.

Известная американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram фотографию из личного архива.

На откровенном снимке звезда прикрывает обнаженную грудь руками, а из одежды на ней только... крестик.

Поклонники по достоинству оценили фотографию: к настоящему моменту снимок собрал уже более 260 тысяч «лайков» и множество восторженных комментариев.

«Восхитительная, красивая и талантливая», «Очень красивая», «Все еще красива», «Королева», — отмечают фолловеры.

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Фото из Instagram:

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Feb 19, 2017 at 1:53pm PST

Однако если молодая Бритни способна вызвать восхищение фанатов, то ее нынешний облик, напротив, беспокоит их. Так, на недавней вечеринке Grammy

блондинка появилась в очень странном платье. Кроме того, поклонники отметили ее некрасивые брови, ужасный цвет волос и «дилетантский» макияж.

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Фото из Instagram:



















Aizvērt Певица Бритни Спирс Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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