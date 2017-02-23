Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников

Ани Лорак
 

Ани Лорак. Фото: Sputnik/Scanpix

Известная певица Ани Лорак редко публикует откровенные снимки в своем Instagram. Однако недавно она решилась порадовать подобным фото своих поклонников.

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На снимке Ани предстала перед подписчиками в черном боди, кокетливо приспущенной трикотажной кофте тоже черного цвета, сидящей за белым столиком босиком.

Кадр получился очень чувственным, нежным и ярким. Подписчикам артистки он явно понравился.

Поклонники певицы отметили, что у нее великолепная фигура.

Фото из Instagram:

💋

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