Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников

Известная певица Ани Лорак редко публикует откровенные снимки в своем Instagram. Однако недавно она решилась порадовать подобным фото своих поклонников.
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На снимке Ани предстала перед подписчиками в черном боди, кокетливо приспущенной трикотажной кофте тоже черного цвета, сидящей за белым столиком босиком.
Кадр получился очень чувственным, нежным и ярким. Подписчикам артистки он явно понравился.
Поклонники певицы отметили, что у нее великолепная фигура.
Фото из Instagram: