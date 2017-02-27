Оголившаяся Арбенина поразила интимом с мужчиной

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина не на шутку удивила народ, снявшись в эротическом видео «Оченьхотела». Поведение 42-летней певицы, оголившей свои прелести, вызвало споры.

Интересно, что это уже второй случай, когда Арбенина публично оголяется. Год назад она снялась для обложки своего нового альбома «Выживут только влюбленные» в костюме Евы. А теперь она скинула одежду и занялась любовью с мужчиной на съемках откровенного клипа «Оченьхотела».

Интересно, что идея провокационного видео принадлежит самой певице. Режиссером стал Юрий Грымов, который давно уже не снимает ничего кроме кино, но для Дианы он сделал исключение. Клип подвергся цензуре со стороны Арбениной, поэтому к показу он готовился более девяти месяцев.

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Пользователи Сети, не ожидавшие таких лихих действий от 42-летней матери двух детей, пришли в оцепенение.

«Я в шоке», «Эпидемия что ли у них. То пугачиха в ванне плечико оголила, то стульчак отфотошоплинный накладной живот демонстрирует. И ведь считают себя неотразимыми красавицами», «Это что было? 😶 постельные сцены вызвали очень и очень глубокий диссонанс в голове и чувствах. Без клипа было лучше. а так ощущение, будто решили создать клип, который понравится массами, быть в потоке со всем», «неприятно неприлично», «Зря Диана постелю придумала, и без того не шедевральный текст как-то изрядно принизился. Нет, что мне ни говорите, а расцвет творчества Дианы – это сургановский и постсургановский период. Жаль», – сокрушаются комментаторы.

Кто-то, напротив, восхитился смелостью исполнительницы. «Прекрасная фигура для ее годков, почему бы не показать?», «Очень честный клип. Даже протестный. Ни капли макияжа и куча морщин на лице. Зато честно!» – виртуально аплодируют Диане ее почитатели.

По информации пресс-службы звезды, от природы очень стеснительная Арбенина не только решилась обнажиться перед камерой, но и пригласила многомиллионную аудиторию за кулисы своей жизни. Секс с любимым человеком – процесс интимный и сокровенный. Мало кто решается на подобный шаг – одернуть занавес, пустив зрителей к себе в спальню. А главное – зачем?

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