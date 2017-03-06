В Риге покажут детективную комедию «Мужской род, единственное число»

 

Фото: пресс-фото

19 марта в Доме Конгрессов покажут детективную комедию «Мужской род, единственное число», главные роли в которой исполняют Александр Носик, Андрей Кайков, Галина Данилова, Мирослава Карпович.

Спектакль «Мужской род, единственное число» на удивление легкий и очаровывающий своей простотой. В то же время сюжет пьесы непредсказуем и может удивить даже самого большого фантазера.

Французская комедия рассказывает о жизни одной семьи, в которой грядут большие изменения.

Жаждущие жениться отец и сын, резко критикующая господ служанка, давно пропавшая жена и мать, волшебным образом появившийся военный, заглядывающий в самые потаенные уголки жизни героев, и поиски правды, которая превосходит все ожидания героев.



Все это комедия положений, построенная на переплетении самых смешных и нелепых жизненных ситуаций. Не смеяться, наблюдая за таким спектаклем просто невозможно.


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