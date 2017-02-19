Бритни Спирс показала идеальную фигуру в бикини

Американская певица Бритни Спирс не упускает возможности показать свои подтянутые формы, над которыми регулярно работает в тренажерном зале с персональным тренером.
Короткий ролик с пляжного отдыха 35-летняя певица опубликовала на своей страниец в Instagram. На записи Спирс позирует на песке в ярком купальнике, демонстрируя фигуру и различные акробатические трюки. Поклонники оценили старания звезды в комментариях, а ролик за два дня набрал более полутора миллионов просмотров.
Сейчас Бритни находится в своей лучшей форме: плоский живот, накачанные ноги, сильные руки и пропорциональная фигура. Стоит отметить, что певица публикует не только результаты работы над собой, но и сам процесс. Так, часто в профиле исполнительницы появляются видео упражнений и тренировок с персональным тренером.
Напомним, недавно Бритни Спирс удивила подписчиков откровенным снимком, на котором она позировала полностью обнаженной.
На фото поп-звезда прикрывает обнаженную грудь руками, а из одежды на ней только крестик.