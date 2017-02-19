Бритни Спирс показала идеальную фигуру в бикини

Бритни Спирс
 

Бритни Спирс. Фото: AP/Scanpix

Американская певица Бритни Спирс не упускает возможности показать свои подтянутые формы, над которыми регулярно работает в тренажерном зале с персональным тренером.

Короткий ролик с пляжного отдыха 35-летняя певица опубликовала на своей страниец в Instagram. На записи Спирс позирует на песке в ярком купальнике, демонстрируя фигуру и различные акробатические трюки. Поклонники оценили старания звезды в комментариях, а ролик за два дня набрал более полутора миллионов просмотров.

TGIF ☀️

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Сейчас Бритни находится в своей лучшей форме: плоский живот, накачанные ноги, сильные руки и пропорциональная фигура. Стоит отметить, что певица публикует не только результаты работы над собой, но и сам процесс. Так, часто в профиле исполнительницы появляются видео упражнений и тренировок с персональным тренером.

Perfect day to shoot some hoops 💪🏀

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Напомним, недавно Бритни Спирс удивила подписчиков откровенным снимком, на котором она позировала полностью обнаженной.

На фото поп-звезда прикрывает обнаженную грудь руками, а из одежды на ней только крестик.

Певица Бритни Спирс

Фото: Певица Бритни Спирс0


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