Похудевший Виторган полностью обнажился вслед за Собчак

Еще осенью поклонники 44-летнего Максима Виторгана отмечали, что он сильно похудел и помолодел. К весне актер увеличил нагрузку в спортзале и стал еще стройнее, чем раньше. Судя по тому, что теперь Максим с гордостью выкладывает в Instagram свои откровенные снимки, сейчас он максимально доволен своим телом.

15 марта Максим Виторган опубликовал в Сети новое фото, которое заслужило особое внимание фолловеров. На снимке супруг Ксении Собчак позирует полностью обнаженным, лишь слегка прикрываясь сумкой для продуктов.

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Mar 14, 2017 at 8:56pm PDT

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В посте под кадром Виторган сообщил, что теперь тщательно следит за своим питанием на съемках и никогда не ест так называемый «кинокорм» и фастфуд, отдавая предпочтение исключительно полезным продуктам.

Подписчики сразу же принялись отмечать, что сейчас актер находится в своей лучшей физической форме, и хвалить за это Ксению, после встречи с которой он и преобразился.

«Максим, все не зря: и детокс туры и трени в спортзале, браво! Отличный результат», «Молодец такой, спорт — всему голова», «Мы дождались фото результатов ваших трудов!!!!! Вы в прекрасной форме!!!! Браво!!!», «Ого как Максим накачался! Ксюша молодец!», «Вы очень помолодели! Отцовство и Ксюша положительно на вас повлияли», «Прекрасное тело ... И чего жадничаете, прикрываетесь ...)))))», «Красавчик)) (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — выразили фолловеры свой восторг.

В ноябре прошлого года супруга Максима, будучи беременной, полностью обнажилась для обложки журнала Tatler. Такого откровенного снимка от обычно сдержанной Ксении не ждал никто.

Напомним, на днях семейная пара опубликовала видео со своим четырехмесячным сыном Платоном.

«Мне тут накануне рассказали,что телефон мой, оказывается, можно просто, без всякой подготовки, опустить под воду и снимать видео. Я уж собирался в душ с ним залезть или посуду помыть, но тут вовремя подвернулась тренировка у одного парня;-)))», - подписал видео гордый отец.

A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Mar 13, 2017 at 12:30am PDT

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