Это уже слишком! Девушки устроили тверкинг на гробу с покойником

В сети появилось странное видео, на котром две девушки танцуют тверк над гробом во время похоронной процессии.

Другие скорбящие не только не были возмущены таким поведением, но и поддержали танцовщиц. На видео видно, как сопровождающие гроб хлопают по нему и одобрительно кричат.

Некоторые из присутсвующих задирают одной из девушек юбку, поливают водой и хлопают по ягодицам.

Содержание ролика настолько не соответсвует традиционным проводам человека в последний путь, что складывается впечатление, что это инсценированная вечеринка, а не похороны.

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Видео, предположительно, было снято в Южной Америке, сообщает Daily Mail.

Пользователи социальных сетей предположили, что покойник, находящийся в гробу, был убит выстрелом в Венесуэле или Колумбии. Также они предположили, что подобным образом скорбящие решили почтить память убитого, так как он был поклонником реггетона.

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