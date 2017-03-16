Это уже слишком! Девушки устроили тверкинг на гробу с покойником

В сети появилось странное видео, на котром две девушки танцуют тверк над гробом во время похоронной процессии.
- Мадонна спела и станцевала тверк в «автомобильном караоке» 8 декабря 2016 г.
- «Горячая штучка» Ники Минаж станцевала тверк в гримерке 19 октября 2016 г.
- Тверк моделей plus-size вызвал в сети ажиотаж 3 августа 2016 г.
- На британской певице во время тверка лопнуло платье 15 июля 2016 г.
- Настя Каменских в сексуальном боди станцевала тверк 31 мая 2016 г.
Другие скорбящие не только не были возмущены таким поведением, но и поддержали танцовщиц. На видео видно, как сопровождающие гроб хлопают по нему и одобрительно кричат.
Некоторые из присутсвующих задирают одной из девушек юбку, поливают водой и хлопают по ягодицам.
Содержание ролика настолько не соответсвует традиционным проводам человека в последний путь, что складывается впечатление, что это инсценированная вечеринка, а не похороны.
Видео, предположительно, было снято в Южной Америке, сообщает Daily Mail.
Пользователи социальных сетей предположили, что покойник, находящийся в гробу, был убит выстрелом в Венесуэле или Колумбии. Также они предположили, что подобным образом скорбящие решили почтить память убитого, так как он был поклонником реггетона.Еще по этой теме