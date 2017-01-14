Меган Фокс после рождения третьего ребенка разделась для журнала

Популярная актриса Меган Фокс снялась в рекламе нижнего белья бренда Frederick's of Hollywood. В фотосессии 30-летняя актриса представила весеннюю коллекцию белья, которую разработала самостоятельно, – пенедает НВ со ссылкой на Cosmopolitan. В ней преобладают кружевные комплекты, корсеты, и подвязки.
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«Красивое нижнее белье стало неотъемлемой частью меня не только в повседневной жизни, но и в работе. Поэтому, я хорошо понимаю, как женщинам важно не только выглядеть красиво, но и чувствовать максимальный комфорт», – рассказала Фокс.
Отметим, что
после того, как компания объявила себя банкротом, Меган Фокс приняла решение дать ей второй шанс и стала со-владелицей, а по совместительству – креативным консультантон.
Сейчас актриса разрабатывает линию красивого белья для беременных.
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