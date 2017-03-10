Пэрис Хилтон полностью обнажилась и покрасилась в золотой цвет

Пэрис Хилтон
 

Пэрис Хилтон. Фото: REUTERS/Scanpix

Светская львица Пэрис Хилтон занялась продвижением мужской версии своего аромата. Для рекламы 36-летняя блондинка примерила провокационный и смелый образ.

Пэрис поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантными кадрами с фотосессии. Хилтон полностью разделась и покрасила себя в золотой цвет. Наследница гостиничной империи предстала на фоне пустынного пейзажа.

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Напомним, недавно светская львица рассекуретила своего возлюбленного. По информации СМИ, мужчину зовут Крис Зилка, ему 31 год, и он – американский актер и модель.

«Самое лучшее чувство – это когда кто-то смотрит на тебя, как настоящее чудо», — написала Пэрис в Instagram.

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На счету Криса около 30 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Оставленные», «10 причин моей ненависти» и «Тайный круг», и несколько глянцевых обложек – например, Wonderland и Bello.

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Напомним, в послужном списке Пэрис Хилтон почти 50 романов - с бейсболистом Дагом Рейнхардтом, музыкантом Ником Картером, мультимиллионером Ставросом Ниархосом, миллионером Пэрисом Лацисом, иллюзионистом Криссом Энджелом и другими – многие из которых длились не больше пары месяцев. Из последних – интрижка с швейцарским миллионером Томасом Гроссом.

Перис Хилтон за диджейским пультом

Фото: Перис Хилтон за диджейским пультом0

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