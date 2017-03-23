Чувственное фото: 49-летняя супруга Янковского позирует обнаженной

49-летняя российская актриса Оксана Фандера неожиданно для всех опубликовала на личной странице в Instagram «голое» фото. Поклонники супружеской пары Фандеры и Янковского волнуются: им кажется, что в таком возрасте женщины начинают раздеваться из-за проблем в браке.

Несколько дней назад супруга режиссера Филиппа Янковского улетела на отдых в Индию.

Ранее, даже расслабляясь в отпуске, Оксана Фандера не публиковала снимков с предельно высоким градусом эротизма: никаких мини-бикини или соблазнительных изгибов, к которым в последнее время питают страсть почти все звезды.

Но в этот раз актриса, чей стиль всегда отличался сдержанностью, не на шутку взволновала подписчиков фото, на котором она полностью раздета.

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Почти Таити Поль Гоген почти... 🎨😌 A post shared by Fandera (@veriga10) on Mar 23, 2017 at 9:50pm PDT

Конечно, Оксана красавица и ее физическая форма просто потрясающая. Но подписчики соцсетей уже научены опытом: если женщина вдруг идет на смелый эксперимент, это часто оказывается попыткой кому-то что-то доказать.

Они надеются, что «голое» фото актрисы не является сигналом о трудностях в ее браке.

Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Мама Индия, намасте! 🙏❤ A post shared by Fandera (@veriga10) on Mar 23, 2017 at 1:34am PDT

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