Без стыда и белья: Певица Глюкоза пришла на эфир в пикантном виде

Дождался ))))) #ждун Захожу на прямой эфир программы "Героиня нашего времени" (совместный проект "Одноклассников" и "Домашнего очага"). В 19:00 открываем ОК, ищем группу "Домашний очаг". See yoooou 🖖🏻💋 Жду ваши вопросы, приветы и 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

A post shared by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on Mar 28, 2017 at 8:58am PDT