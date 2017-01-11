Без стыда и белья: Певица Глюкоза пришла на эфир в пикантном виде

Исполнительница отправилась на один из эфиров в полупрозрачном топе, под которым без труда угадывалась грудь артистки. В соцсетях и в профильных изданиях бурно обсуждается этот смелый жест звезды.

Выступающая под «глюкозным» псевдонимом Наталья Чистякова сама опубликовала в микроблог снимок, где она позирует в просвечивающем топике без белья.

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Певица и раньше делилась откровенными фото, невзирая на критику хейтеров, упрекавших ее в чрезмерной страсти к оголению.

A post shared by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on Feb 16, 2017 at 9:19am PST

#опа #опа #опа #опапа #фотошопработает A post shared by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on Jan 13, 2017 at 8:50pm PST

🏖❤️️👌🏽 A post shared by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on Jan 11, 2017 at 3:42am PST

Но в этот раз пикантный кадр Глюкозы вызвал слишком много возмущения. Многие сочли, что артистка перешла грань, и ее изображение просто пошлое.

Репортеры в свою очередь отмечают, что в какой-то момент Наталья вняла критике и стала одеваться менее голо. Но, видимо,

этот период целомудрия быстро наскучил известной блондинке, заявлявшей раньше, что пикантные кадры - часть ее образа певицы, поэтому без них никак не обойтись.

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