Обычная жизнь порнозвезды: парень, домашние любимцы и немного обнаженки

Американская порноактриса Реми Лакруа считает, что главное - это быть искренней и показывать на камеру настоящее наслаждение от занятий сексом, не притворяясь.
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Реми Лакруа (Remy Lacroix) – 28-летняя атриса фильмов для взрослых с великолепной фигурой. За микроблогом Реми в Instagram следит боле полумиллиона человек.
Правда, на личной страничке звезда редко размещает откровенные фотографии, видимо, оставляя работу за чертой личной жизни. Чаще девушка показывает свою обычную жизнь - путешествия, домашних любимцев, бойфренда.
Пикантные подробности Лакруа можно увидеть в «клубничке» с ее участием.
Реми родилась в 1988 году в Сан-Франциско. С 23 лет она начала сниматься в порнофильмах и быстро стала популярной в своей сфере деятельности. Ее работы получили престижные награды, среди которых XCritic, XBIZ, AVN и XCRO.
Примечательно, что в 2014 году Лакруа получила титул «Исполнительница года» и была награждена за лучшую сцену формата «девушка/девушка» и лучшую сцену втроем.
Смотрите, как проходят будни известной порноактрисы!
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