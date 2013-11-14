Обычная жизнь порнозвезды: парень, домашние любимцы и немного обнаженки

Реми Лакруа
 

Реми Лакруа. Фото: instagram.com

Американская порноактриса Реми Лакруа считает, что главное - это быть искренней и показывать на камеру настоящее наслаждение от занятий сексом, не притворяясь.

Еще по этой теме

Реми Лакруа (Remy Lacroix) – 28-летняя атриса фильмов для взрослых с великолепной фигурой. За микроблогом Реми в Instagram следит боле полумиллиона человек.

Правда, на личной страничке звезда редко размещает откровенные фотографии, видимо, оставляя работу за чертой личной жизни. Чаще девушка показывает свою обычную жизнь - путешествия, домашних любимцев, бойфренда.

Реклама

🇫🇷🏰😉🐭

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

Пикантные подробности Лакруа можно увидеть в «клубничке» с ее участием.

🐱💤 . 📸: @vanstyles

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

Реми родилась в 1988 году в Сан-Франциско. С 23 лет она начала сниматься в порнофильмах и быстро стала популярной в своей сфере деятельности. Ее работы получили престижные награды, среди которых XCritic, XBIZ, AVN и XCRO.

Примечательно, что в 2014 году Лакруа получила титул «Исполнительница года» и была награждена за лучшую сцену формата «девушка/девушка» и лучшую сцену втроем.

Смотрите, как проходят будни известной порноактрисы!

i love my sweats a bit too much. #comfy #tomboy

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

i guess it's pretty warm in there...

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

my favorite photo of Us.

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

🖤🖤

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

when you have to pee real bad, but the jams are too good. #EDC2015

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

👯

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

lazy bum. @libfestival

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

my main man.

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

what are these "lines" you muggles speak of? 😈 . #hpcelebration

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

babe got us matching trainers. 🎄✨ #ourthirdchristmas #lovethisman

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

chivette for life. 🤘🏼💚

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

👅❤️👅

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

gotta have my girl on set w me. she's too cute.

A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on

Еще по этой теме
Звезда порнофильмов найдена мертвой в постели

Звезда порнофильмов найдена мертвой в постели

Порнозвезда Беркова снялась в эротическом видео со Стояновым

Порнозвезда Беркова снялась в эротическом видео со Стояновым

Почему я выбрала порно: исповедь актрисы

Почему я выбрала порно: исповедь актрисы


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 500 EUR
Дом
Дом, Inčukalna pag., 43000 EUR

reklama.vesti.lv

В пятницу изменится порядок пересечения границы ЕС Новости

В пятницу изменится порядок пересечения границы ЕС

ФОТО: Энистон в сексуальном кожаном мини пришла на премьеру мужа Wo&Men

ФОТО: Энистон в сексуальном кожаном мини пришла на премьеру мужа

Главой павильона на рынке стал связанный с «Согласием» преступни Новости

Главой павильона на рынке стал связанный с «Согласием» преступни

ФОТО: В Ригу прибыл автомобиль Бэтмена Hi-Tech

ФОТО: В Ригу прибыл автомобиль Бэтмена

Ушаков вел прямой эфир, когда кот показал, кто в офисе хозяин Новости

Ушаков вел прямой эфир, когда кот показал, кто в офисе хозяин

Пикантно

Актеры

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 