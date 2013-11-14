Обычная жизнь порнозвезды: парень, домашние любимцы и немного обнаженки

Американская порноактриса Реми Лакруа считает, что главное - это быть искренней и показывать на камеру настоящее наслаждение от занятий сексом, не притворяясь.

Реми Лакруа (Remy Lacroix) – 28-летняя атриса фильмов для взрослых с великолепной фигурой. За микроблогом Реми в Instagram следит боле полумиллиона человек.

Правда, на личной страничке звезда редко размещает откровенные фотографии, видимо, оставляя работу за чертой личной жизни. Чаще девушка показывает свою обычную жизнь - путешествия, домашних любимцев, бойфренда.

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🇫🇷🏰😉🐭 A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Oct 14, 2016 at 2:55am PDT

he said, "peter pan, that's what they call me. i promise that you'll never be lonely", and ever since that day... 🎃💚🎶✨ A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Oct 31, 2016 at 4:57pm PDT

Пикантные подробности Лакруа можно увидеть в «клубничке» с ее участием.

🐱💤 . 📸: @vanstyles A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Aug 31, 2016 at 12:04pm PDT

Реми родилась в 1988 году в Сан-Франциско. С 23 лет она начала сниматься в порнофильмах и быстро стала популярной в своей сфере деятельности. Ее работы получили престижные награды, среди которых XCritic, XBIZ, AVN и XCRO.

Примечательно, что в 2014 году Лакруа получила титул «Исполнительница года» и была награждена за лучшую сцену формата «девушка/девушка» и лучшую сцену втроем.

Смотрите, как проходят будни известной порноактрисы!

i love my sweats a bit too much. #comfy #tomboy A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Feb 16, 2015 at 10:41pm PST

i guess it's pretty warm in there... A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Apr 19, 2014 at 8:27am PDT

my favorite photo of Us. A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Aug 23, 2015 at 6:02pm PDT

🖤🖤 A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Jan 29, 2017 at 11:30am PST

when you have to pee real bad, but the jams are too good. #EDC2015 A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Jun 21, 2015 at 1:30pm PDT

👯 A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Jan 7, 2014 at 4:03pm PST

lazy bum. @libfestival A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on May 24, 2015 at 12:18pm PDT

my main man. A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Sep 3, 2015 at 10:13am PDT

what are these "lines" you muggles speak of? 😈 . #hpcelebration A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Jan 31, 2015 at 12:01pm PST

babe got us matching trainers. 🎄✨ #ourthirdchristmas #lovethisman A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Dec 25, 2016 at 9:18pm PST

chivette for life. 🤘🏼💚 A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Jan 24, 2015 at 1:13pm PST

👅❤️👅 A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Aug 21, 2014 at 10:19am PDT

gotta have my girl on set w me. she's too cute. A post shared by Remy LaCroix (@ugottabekittenme) on Nov 13, 2013 at 6:48pm PST

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